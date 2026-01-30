Si bien hubo trabajos de tecnificación y las pretemporadas desde hace un par de días están en marcha, ya que quedó conformada la estructura de entrenadores de Náutico El Quillá para el 2026.
El Quillá tiene confirmados todos sus entrenadores para la nueva temporada
Entre las novedades más importantes se produjo el regreso de Víctor Cepeda y la inclusión en formativas de Lautaro Quintana en El Quillá
Por Ovación
30 de enero 2026 · 19:16hs
STAFF TÉCNICO Y FÍSICO – EL QUILLÁ 2026
-Escuelita Mixto: Santiago Marino, Victorio Lione y Shirley Acosta
-Premini y Mini Mixto: Nicolás Frabotta y Patricio Vanni
-Infantiles y Cadetes (U13 y U15): Lautaro Quintana
-Juveniles (U17): Esteban Landi
-Liga Próximo (U21) y Primera División: Víctor Cepeda
Preparación física:
-Infantiles a Juveniles: Jeremías Gamarra
-Liga Próximo y Primera División: Nicolás González
RAMA FEMENINA:
-Infantiles y Cadetes (U13 y U15): Carlos Cabrera
-Preparación física: Juan Cruz Costanzo