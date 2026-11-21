El equipo sabalero no pudo con el Gallo, jugando un partido discreto. Los mejores en el elenco rojinegro fueron Tomás Giménez y Federico Rasmussen

El uno por uno de Colón en el empate ante Morón.

Tomás Giménez (7): Otra valla invicta para el arquero de Colón que fue clave en el inicio del partido al tapar de manera magistral un cabezazo dentro del área chica. Cuando interviene, brinda seguridad.

Mauro Peinipil (4): Debió ser expulsado por aplicar un golpe en el rostro de un jugador rival. Más allá de esa acción, volvió a mostrarse muy impreciso a la hora de pasar al ataque o cuando tuvo que pasar el balón.

Nicolás Thaller (5): Discreto rendimiento, si bien no cometió errores, tampoco se destacó en la faceta defensiva. No pudo hacer pesar su altura en el juego aéreo dentro del área rival.

Facundo Castet (5): Ganó y perdió por su sector, en el primer tiempo sufrió con las subidas de Iñiguez, pero con el correr de los minutos se fue acomodando y mejoró su rendimiento.

Federico Lértora (4): No aportó el equilibrio en la zona media y muchas veces quedó mal parado. Fue amonestado en el primer tiempo y luego cometió varias infracciones en las que pudo recibir la segunda tarjeta amarilla.

Agustín Toledo (5): Mucho empuje y dinámica, pero le falto mayor claridad a la hora de jugar la pelota. Aportó sacrificio, pero a veces se pasó de revoluciones y terminó equivocándose en los pases.

Darío Sarmiento (4): No logra destacarse ni aprovechar las oportunidades, se lo observa lento y sin cambio de ritmo. Una buena acción por derecha con un centro al área fue su participación más destacada.

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Ignacio Lago (5): Estuvo muy impreciso con la pelota en los pies a la hora de meter centros o rematar. Aún así siempre pide el balón e intenta hasta el último minuto.

Julián Marcioni (5): Algunas buenas corridas por el sector izquierda para generar tiros de esquina. Mucha voluntad para buscar desequilibrar en el mano a mano.

Alan Bonansea (4): Se le sigue negando el gol, el sacrificio de siempre, pero sin inquietar en ataque. Apenas un cabezazo desviado en el final del primer tiempo.

Franco García (5): Entró con ganas, para darle mayor movilidad al carril derecho, pero se fue apagando con el correr de los minutos y desperdició una chance clarísima al no poder definir bien debajo del arco.

Jerónimo Buosi (-): Casi que no entró en acción dado que Colón apostó por los centros frontales y en esa faceta no pudo imponerse ante los defensores rivales.

Leandro Garate (-): Pocos minutos en cancha, se posicionó dentro del área intentando aprovechar algun centro, pero no pudo lograrlo y pasó desapercibido.