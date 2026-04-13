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El rugby santafesino está de luto: falleció Ángel Gorla

Una pérdida muy grande para el rugby local implica el fallecimiento de Ángel Gorla. El ex jugador, entrenador y dirigente estaba ligado a Santa Fe Rugby Club

Ovación

Por Ovación

13 de abril 2026 · 10:16hs
Ángel Gorla todo un referente del rugby local falleció a los 57 años.

Ángel Gorla todo un referente del rugby local falleció a los 57 años.

Fue un domingo muy triste para el rugby santafesino. A los 57 años (24 de octubre de 1968), Ángel Gorla se fue de gira. Angelito, como lo llamaban todos los que lo conocían, luchó contra una enfermedad por varios años. Todo un referente del Santa Fe Rugby Club, pero sus comienzos fueron en el Club La Salle Jobson. Sin dudas, una persona muy querida por toda la familia de su club, y valga destacar que supera el rugby santafesino, ya que fue muy reconocido por el mundo del deporte de la pelota ovalada a nivel litoraleño.

El rugby santafesino está de luto

Desde todos los estamentos del rugby local dejaron una muestra de cariño y afecto a Angelito, por la huella que dejó en el deporte y en todos los ambientes que frecuentó. Una enfermedad que lo tuvo a mal traer en los últimos años, fue el tackle que no pudo esquivar en los últimos tiempos. Igualmente, dio una muestra cabal de resistencia, templanza y mucha confianza, en siempre apostar a que todo se iba a solucionar.

Con el inclaudicable apoyo de su familia; Mariana, Facundo y Camila, Angelito dio pelea hasta último momento, por eso se pudieron observar en las últimas horas las emocionantes muestras de cariño y apoyo a su partida. Se lo recuerda como un gran jugador de rugby, formado en La Salle Jobson, para luego pasar a Santa Fe Rugby Club, pero también fue integrante como jugador y como coach del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby.

Una persona muy especial, bárbara, no hay dudas que se fue una gran persona, alguien que suponía siempre estar de buena onda. Un gran colaborador del rugby. Pero para muchos un maestro, un estudioso del deporte de la pelota ovalada, y muy buen colaborador de la prensa, cuando se requería su ayuda para determinadas cuestiones. Angelito deja una huella imborrable en el deporte y en el rugby, pero sobre todo se lo recordará como una gran persona.

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Angelito Gorla junto a su hijo Facundo, uno de los mejores &aacute;rbitros litorale&ntilde;os, en Santa Fe Rugby.

Angelito Gorla junto a su hijo Facundo, uno de los mejores árbitros litoraleños, en Santa Fe Rugby.

Mucha gente lo quería, ya que era respetuoso, trabajador, fiel y muy buen amigo, con una familia que se dedicó hasta el último instante, para que no le faltara nada. Sin dudas, una gran pérdida. Integró la Fundación FUAR hace unos años, y estuvo colaborando en la organización del primer Torneo Julio David de M16 organizado por la entidad de Sauce Viejo. Tuvo un reconocido paso como jugador e integrante del staff de coaches del plantel superior y juvenil del Santa, su segunda casa. La que iba a compartir con sus amigos, pero en la que también dejaba muchas enseñanzas. Un tipo muy querido, que logró el respeto, no solamente de la gente de su club, sino de todo el rugby santafesino, y lógicamente el litoraleño.

Como jugador, disfrutó de sus amigos, primero en La Salle Jobson, y luego, en Santa Fe Rugby, con compañeros como el caso del actual intendente Juan Pablo Poletti, José De Biaggio, Adrián Lombardi, Gustavo Álvarez, Federico Caputto, Guillermo Iturraspe (h), Leandro Valdés, y tantos otros, que conformaron una nómina de grandes jugadores y mejores personas.

En sus redes sociales, la Unión Santafesina de Rugby dejó un mensaje en torno al fallecimiento de Angelito Gorla: "La USR despide con profundo dolor a Ángel Gorla; ex jugador, entrenador de nuestros seleccionados mayores y digno embajador de la FUAR. Acompañamos a su familia, seres queridos y a toda la comunidad del Santa Fe Rugby Club, donde fue fundador y referente".

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El Club Universitario de Santa Fe, también lamentó el fallecimiento de Angelito Gorla: "desde nuestro club saludamos a la familia de Ángel Gorla, fundador de Santa Fe Rugby y entrenador. Acompañamos a Santa Fe Rugby y a sus seres queridos en este momento de resignación".

Por su parte, el ex Puma y actual entrenador de Capibaras, Maximiliano Chinchu Bustos, expuso que "se nos fue un gran maestro, educador y sobre todo defensor de nuestro deporte. Nos vas a hacer mucha falta Ángel, pero nos dejaste un gran legado, que vamos a seguir cuidando. Mucha fuerza a su familia y todo Santa Fe Rugby".

El intendente Juan Pablo Poletti, amigo, primo hermano, y compañero del rugby, expresó que "Amigo: te fuiste en paz. Te fuiste dejando legado y enseñanzas a diestra y siniestra. Fuiste mi primo pero principalmente mi amigo del alma, un hermano más. Fuiste ejemplo de vida, de lucha y de resiliencia. Nunca te dabas x vencido, nunca algo era imposible para vos. Siempre estabas, en las buenas y en las malas, en el deporte o en la vida, siempre caminamos juntos, aún siendo tan diferentes, tan distintos nos quisimos siempre y construimos una amistad q nada pudo romper. Te voy a extrañar un montón. El club te recordará siempre y yo recordaré siempre los panes de césped"

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