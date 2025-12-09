El Senado provincial reconocerá a deportistas santafesinos destacados

Impulsado por el senador Julio Paco Garibaldi, el Senado reconocerá a deportistas del departamento La Capital, este miércoles 10 a las 15 en el hall de la Legislatura

Rubén Rézola será uno de los deportistas del departamento La Capital en ser reconocido por el Senado provincial.

La Cámara de Senadores recibirá a más de 30 deportistas del departamento La Capital que serán distinguidos por su performance durante este 2025 . La ceremonia se realizará el próximo miércoles 10 a las 15 horas en el hall de la Legislatura, a raíz de una Resolución impulsada por el senador Julio Garibaldi y aprobada por el Cuerpo.

Dicha iniciativa fue presentada con el objetivo de reconocer a atletas de distintas disciplinas que durante el presente año representaron a la Provincia de Santa Fe en torneos nacionales e internacionales. Muchos de ellos, además, lograron alcanzar importantes resultados que los posicionan como referentes deportivos y ejemplos para la comunidad.

El acto contará con la presencia del representante territorial del departamento La Capital y de los deportistas homenajeados por su sobresaliente dedicación, compromiso y excelencia.

En la oportunidad serán distinguidos los siguientes atletas: Indira Pampiglioni, César Busca, Adriana Perino, Alan Crenz, Nicolás Ardana, Charly Johnson, Marcelo Singene, Rubén Rezola, Lautaro Córdoba, Mateo Freyre, Horacio Scotta, Triana Beloso, Lautaro Corthey, Marcelo Fasioli, Miguel Lemos, Laura Cervera, Romina Fernandez, Mateo Insaurralde, Nora Janda, Joaquín Quinteros Ariño, Roberto Lasso, Adriel Sánchez, Francisco Carreras, Xiomara Grosso, Martín Carrizo, Valentino Lunadei, Fernando Gubinelli, Aldana Belén Azzetti, Fiorella Azzetti, Ludmila Wernly, Nahiara Medina, Isabella Villaverde y Luz Henriquez.

“La práctica deportiva es una herramienta fundamental para la formación integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, promoviendo valores como el esfuerzo, la constancia, la solidaridad, el trabajo en equipo y la superación personal. En este sentido, los logros alcanzados por los y las deportistas aquí mencionados no solo reflejan méritos individuales, sino también el acompañamiento de clubes, instituciones, entrenadores y familias que sostienen su desarrollo”, expresó el senador Garibaldi.

“Asimismo, la participación destacada en competencias de alto nivel contribuye al prestigio de Santa Fe como provincia formadora de atletas de excelencia y la posiciona en el ámbito nacional e internacional y fortaleciendo el compromiso con el deporte como política pública”, agregó el legislador al fundamentar la Resolución que posibilitó el reconocimiento.