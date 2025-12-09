Uno Santa Fe | Ovación | Senado

El Senado provincial reconocerá a deportistas santafesinos destacados

Impulsado por el senador Julio Paco Garibaldi, el Senado reconocerá a deportistas del departamento La Capital, este miércoles 10 a las 15 en el hall de la Legislatura

Ovación

Por Ovación

9 de diciembre 2025 · 09:19hs
Rubén Rézola será uno de los deportistas del departamento La Capital en ser reconocido por el Senado provincial. 

Rubén Rézola será uno de los deportistas del departamento La Capital en ser reconocido por el Senado provincial. 

La Cámara de Senadores recibirá a más de 30 deportistas del departamento La Capital que serán distinguidos por su performance durante este 2025. La ceremonia se realizará el próximo miércoles 10 a las 15 horas en el hall de la Legislatura, a raíz de una Resolución impulsada por el senador Julio Garibaldi y aprobada por el Cuerpo.

Reconocimiento para los deportistas santafesinos

Dicha iniciativa fue presentada con el objetivo de reconocer a atletas de distintas disciplinas que durante el presente año representaron a la Provincia de Santa Fe en torneos nacionales e internacionales. Muchos de ellos, además, lograron alcanzar importantes resultados que los posicionan como referentes deportivos y ejemplos para la comunidad.

El acto contará con la presencia del representante territorial del departamento La Capital y de los deportistas homenajeados por su sobresaliente dedicación, compromiso y excelencia.

En la oportunidad serán distinguidos los siguientes atletas: Indira Pampiglioni, César Busca, Adriana Perino, Alan Crenz, Nicolás Ardana, Charly Johnson, Marcelo Singene, Rubén Rezola, Lautaro Córdoba, Mateo Freyre, Horacio Scotta, Triana Beloso, Lautaro Corthey, Marcelo Fasioli, Miguel Lemos, Laura Cervera, Romina Fernandez, Mateo Insaurralde, Nora Janda, Joaquín Quinteros Ariño, Roberto Lasso, Adriel Sánchez, Francisco Carreras, Xiomara Grosso, Martín Carrizo, Valentino Lunadei, Fernando Gubinelli, Aldana Belén Azzetti, Fiorella Azzetti, Ludmila Wernly, Nahiara Medina, Isabella Villaverde y Luz Henriquez.

“La práctica deportiva es una herramienta fundamental para la formación integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, promoviendo valores como el esfuerzo, la constancia, la solidaridad, el trabajo en equipo y la superación personal. En este sentido, los logros alcanzados por los y las deportistas aquí mencionados no solo reflejan méritos individuales, sino también el acompañamiento de clubes, instituciones, entrenadores y familias que sostienen su desarrollo”, expresó el senador Garibaldi.

“Asimismo, la participación destacada en competencias de alto nivel contribuye al prestigio de Santa Fe como provincia formadora de atletas de excelencia y la posiciona en el ámbito nacional e internacional y fortaleciendo el compromiso con el deporte como política pública”, agregó el legislador al fundamentar la Resolución que posibilitó el reconocimiento.

Senado deportistas santafesinos
Noticias relacionadas
colon busca prolongar su levantada en una prueba exigente ante salta basket

Colón busca prolongar su levantada en una prueba exigente ante Salta Basket

cuales son los clubes y entidades allanadas en la causa sur finanzas

Cuáles son los clubes y entidades allanadas en la causa Sur Finanzas

andres yllana, el ex-colon que vuelve a sonar fuerte en deportivo madryn

Andrés Yllana, el ex-Colón que vuelve a sonar fuerte en Deportivo Madryn

Allanaron la sede de AFA y varios clubes.

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Lo último

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Último Momento
Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Ovación
Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"