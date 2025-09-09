El uno por uno de la Argentina en la caída en Guayaquil

La Albiceleste cayó por la mínima ante la “Tricolor” en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Emiliano Martínez y Leandro Paredes fueron los puntos más altos de la Selección argentina tras la derrota ante Ecuador por 1-0, válida por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El arquero del Aston Villa tuvo intervenciones claras para evitar el segundo gol del conjunto tricolor, mientras que el volante central de Boca fue el más destacado tanto en la faceta ofensiva como defensiva. Cuando el ex Paris Saint-Germain, Juventus y Roma entró en contacto con el balón, La Albiceleste fluía mejor en el juego.

Por su parte, el desarrollo del encuentro estuvo marcado por la expulsión de Nicolás Otamendi, defensor central de 37 años del conjunto comandado por Lionel Scaloni, tras una infracción sobre Enner Valencia a los 31 minutos del primer tiempo.

Los puntajes de la Selección argentina en el partido frente a Ecuador

Emiliano Martínez 7: tuvo atajadas importantes que evitaron el segundo gol.

Gonzalo Montiel 5: Ecuador generó varias ocasiones de

Leonardo Balerdi 6: Se lo vio correcto en defensa, a excepción de la jugada que deriva en la expulsión del Otamendi.

Nicolás Otamendi 3: Se fue expulsado a los 31 minutos del primer tiempo y dejó a la Selección argentina con diez jugadores

Nicolás Tagliafico 5: Fue el autor del penal que derivó en el gol de Ecuador. En ataque se lo vio más participativo.

Leandro Paredes 7: El mejor del mediocampo ya que estuvo solido tanto defensivamente como ofensivamente. Cuando intervino en las jugadas, Argentina mostró su mejor versión

Rodrigo De Paul 6: Gran aporte defensivo, pero le costó involucrarse en ataque.

Giuliano Simeone 5: Jugó poco ya que fue el cambio en el primer tiempo tras la expulsión de Otamendi.

Alexis Mac Allister 6: Con la pelota en los pies fue clave para las construcciones de las jugadas de peligro.

Nicolás González 6: Aportó tanto en la faceta ofensiva como defensiva.

Lautaro Martínez 5: No tuvo grandes intervenciones debido a que al equipo le costó generar ocasiones.

Ingresaron desde el banco de suplentes:

Juan Foyth 6: El mejor de la defensa cuando le tocó ingresar tras la expulsión de Otamendi.

Franco Mastantuono 6: Muy participativo y solidario para pedir la pelota e intentar generar peligro en el área rival.

Julián Álvarez 6: Pocas intervenciones por la falta de juego del equipo.

Giovanni Lo Celso 6: Tuvo la acción más clara para igualar el partido.

Nahuel Molina 6: Correcto defensivamente desde su ingreso en el segundo tiempo.