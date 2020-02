El vóley santafesino ultima detalles deportivos

El pasado lunes por la noche, en la sede de la Asociación Santafesina de Vóleibol, se realizó la primera eunión plenaria del 2020, con la presencia de todas las instituciones que participarán de la competencia asociativa en la presente temporada.

Entre los temas más destacados de la noche, se analizó el sistema de competencia 2020, teniendo en cuenta la modificación de las categorías inferiores determinada por FeVA para el presente año (volverán a ser pares: Sub 14, Sub 16 y Sub 18, en ambas ramas).

Cabe destacar que en los próximos días se terminará de confeccionar el calendario 2020 de la Asociación Santafesina de Vóley, en concordancia con la competencia oficial provincial y nacional.

Entre otros temas, también se puntualizó en la revisión médica obligatoria para todos los jugadores y jugadoras que participen de la competencia. En este sentido, la ASV celebró un convenio con CIBYS Salud (Centro Integral de Bienestar y Salud), institución que concentrará todos los controles médicos con el objetivo de trabajar en la prevención, detección y seguimiento de la historia médica.

Además, para la presente temporada se hará hincapié en todas las competencias oficiales de la ASV, destacándose los torneos de primera división en ambas ramas. Se actualizará la información a través de las redes sociales oficiales y se podrán seguir todos los partidos al instante a través de la plataforma de “punto a punto” (www.resultadosvoley.com).

En el mismo sentido también se trabaja para los más chicos. Nuevamente se realizará, en el mes de septiembre, el Campamento Nacional de Minivóley; evento que comenzó a desarrollarse en 2019 y dejó conclusiones positivas en todos los aspectos.

Como ya es habitual, la Asociación Santafesina de Vóleibol organizará capacitaciones para jugadores, entrenadores, árbitros, dirigentes y público en general. Junto con la Federación Santafesina se llevará a cabo un Simposio Nacional de Vóleibol, con la presencia estelar del entrenador Javier Weber (16 y 17 de mayo en Santa Fe).