El vóley Sub 12 de Banco Provincial participará de la Copa Argentina

El equipo femenino Sub 12 de Banco Provincial estará en la Copa Argentina de vóley que se disputará entre el 2 y el 5 de noviembre en Chapadmalal

El equipo Sub 12 de vóley de Banco Provincial viaja a Chapadmalal para participar de la Copa Argentina.

El equipo Sub 12 de vóley de Banco Provincial de Santa Fe, participará en la Copa Argentina que se llevará a cabo en Chapadmalal, desde el 2/11 al 5/11.

Este importante torneo reúne a equipos de todo el país y representa una gran oportunidad de crecimiento y aprendizaje para las jugadoras.

El equipo Sub 12 de voley del club ha tenido un destacado crecimiento deportivo y humano a lo largo del año. Integrado por niñas que se están iniciando en la práctica competitiva del deporte, el grupo ha demostrado compromiso, entusiasmo y un constante deseo de superación.

image

Durante la temporada participaron en el torneo local de la ASV y Torneos Abiertos, logrando importantes avances en aspectos técnicos y tácticos del juego. A través del trabajo en equipo, la cooperación y el respeto, las jugadoras fueron consolidando su identidad como grupo.

Actualmente, el equipo enfrenta este nuevo desafía y se prepara con gran entusiasmo para participar en la Copa Argentina en Chapadmalal, un torneo que representa una valiosa oportunidad de crecimiento y experiencia deportiva.

Esta participación es el resultado del compromiso de las jugadoras, el acompañamiento de las familias y el trabajo constante del cuerpo técnico.

image

Jugadoras

Catherina Knuttsen

Victoria Zucheli

Lola Perezlindo

Lucia Fernández

Francisca Trevignani

Indiana Baigorria

Julieta Temporelli

image

Emma Murgía

Agustina Labath

Emilia Poretti

Victoria Contini

Carmen Simón Pautasso

Indiana Baigorria

DT: Noelia Noirgean