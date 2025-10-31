Nicolás Varrone: "Soy de Boca, pero el corazoncito en Santa Fe está en Colón"

El argentino Nicolás Varrone, que competirá en la Fórmula 2, dio su punto futbolero y dejó una revelación que hizo ruido en el mundo Colón

El piloto argentino Nicolás Varrone se prepara para dar un nuevo paso en su carrera deportiva compitiendo en Fórmula 2 y en medio de la exigencia física y mental, no dejó de mostrar su lado más futbolero y cercano a sus raíces santafesinas, y haciendo ruido en Colón . Así lo dio a entender en charla con el programa RTS Motor.

“Físicamente estoy entrenando mucho y también trabajo con mi psicólogo. Estos días son agotadores, pero quiero llegar de la mejor manera”, contó, destacando el esfuerzo que implica estar listo para la próxima temporada de la categoría.

• LEER MÁS: La sinceridad de Miguel Del Sel: "A Unión le irá mejor si Colón está en Primera"

Además, recordó la amistad con Franco Colapinto: “Nos conocemos de muy chicos. Es muy lindo ver que los tres llegamos a lo máximo, cada uno en su categoría. Me llena de orgullo”.

Nicolás Varrone El piloto de Fórmula 2, Nicolás Varrone, contó su lado futbolero y dejó una frase que captó la atención de los hinchas de Colón.

Nicolás Varrone, con su "corazoncito en Colón"

Pero más allá del volante, Varrone sorprendió con una declaración que hizo ruido entre los hinchas santafesinos: “Toda mi familia paterna es de Santa Clara de Buena Vista, tengo muchos recuerdos de ahí. Soy de Boca, pero el corazoncito en Santa Fe viene por el lado de Colón”.