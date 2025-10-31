Uno Santa Fe | Ovación | San Lorenzo

San Lorenzo venció a Riestra y se afianza en zona de playoffs en la zona B

San Lorenzo derrotó a Riestra por 1 a 0 en el estadio Pedro Bidegain por la fecha 14 del Clausura 2025 y se afianza en la zona de playoffs de la zona B

31 de octubre 2025 · 21:05hs
San Lorenzo venció a Riestra y se afianza en zona de playoffs en la zona B

San Lorenzo derrotó a Riestra por 1 a 0 este viernes en el estadio Pedro Bidegain por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 y se afianza en la zona de playoffs de la zona B. El único gol de la noche fue convertido por el delantero Alexis Cuello, con un buen remate de tijera a los cinco minutos del complemento.

Con el triunfo, el Ciclón avanzó a la quinta posición de la zona B, con 22 unidades, mientras que Riestra se mantiene segundo, con 27 puntos. En la próxima fecha, los dirigidos por Damián Ayude visitarán a Rosario Central, líder del grupo, el viernes 7 de noviembre a las 21:00, mientras que el Malevo recibirá a Independiente, el lunes 10 a las 19.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1984398789218550175&partner=&hide_thread=false

La primera llegada del partido fue para el local, a los 20 minutos del primer tiempo, con un pase filtrado que dejó mano a mano a Alexis Cuello, quien superó al arquero Ignacio Arce pero la pelota le quedó alta y su cabezazo se fue desviado por encima del travesaño.

Nueve minutos después, el enganche Facundo Gulli avanzó desde la derecha hacia el medio y sacó un zurdazo rasante al primer palo, tapado por Arce.

Riestra tuvo su primer ataque claro a los 37 minutos, cuando el lateral Jonatan Goitía remató un tiro libre frontal a centímetros del área, con un disparo bajo que el guardameta Orlando Gill contuvo sobre su palo derecho, con una gran demostración de reflejos y fuerza de piernas.

Tres minutos después, una volea desde el costado derecho del área del delantero Jonathan Herrera volvió a chocar contra la humanidad de Gill, quien desvió el tiro sobre bajo sobre su poste derecho.

El segundo tiempo entre San Lorenzo y Riestra

Ya en la segunda mitad, a los cuatro minutos, la primera situación de riesgo fue de la visita. Una jugada colectiva por derecha terminó en un remate de primera del delantero Jonathan Herrera dentro del área, que fue bloqueado a pocos metros del arco por el defensor Gastón Hernández.

A los cinco minutos del segundo tiempo, un contraataque por izquierda terminó en un centro al segundo palo, que el volante Agustín Ladstatter bajó para el delantero Alexis Cuello, quien controló con el muslo, de espaldas al arco, y remató de chilena dentro del área chica, para el 1-0.

Formaciones de San Lorenzo y Riestra

San Lorenzo: Orlando Gill; Elías Báez, Gastón Hernández, Jhohan Romaña, Ezequiel Herrera; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Agustín Ladstatter; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Miguel Barbieri, Cristian Paz, Facundo Miño, Jonatan Goitía; Antony Alonso, Pablo Monje, Milton Celiz; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.

Gol en el segundo tiempo: 5m. Alexis Cuello (SL).

Cambios en el segundo tiempo: 8m. Pedro Ramírez por Jonatan Goitia (R), 22m. Miguel Barbieri por Gabriel Obredor (R) y Nicolás Benegas por Antony Alonso (R); 29m. Teo Rodríguez Pagano por Ezequiel Cerutti (SL), 34m. Francisco Perruzzi por Nicolás Tripichio (SL) y Diego Herazo por Agustín Ladstatter (SL); 40m. Santiago Vera por Milton Celiz (R) y Ramón González por Jonathan Herrera (R); 43m. Fabricio López por Facundo Gulli (SL).

Estadio: Pedro Bidegain.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: José Carreras.

San Lorenzo Riestra Clausura
Noticias relacionadas
san lorenzo sumo dos inhibiciones mas y esta al borde de la quiebra

San Lorenzo sumó dos inhibiciones más y está al borde de la quiebra

la propuesta de san lorenzo para evitar la quiebra

La propuesta de San Lorenzo para evitar la quiebra

lucas pusineri seguira en atletico tucuman tras una semana de caos

Lucas Pusineri seguirá en Atlético Tucumán tras una semana de caos

las sorpresas que tendria la proxima lista de la seleccion argentina para jugar ante angola

Las sorpresas que tendría la próxima lista de la Selección Argentina para jugar ante Angola

Lo último

San Lorenzo venció a Riestra y se afianza en zona de playoffs en la zona B

San Lorenzo venció a Riestra y se afianza en zona de playoffs en la zona B

Unión no la pasa bien ante Newells en Rosario, pero gana 1-0 con gol de un encendido Colazo

Unión no la pasa bien ante Newell's en Rosario, pero gana 1-0 con gol de un encendido Colazo

Las sorpresas que tendría la próxima lista de la Selección Argentina para jugar ante Angola

Las sorpresas que tendría la próxima lista de la Selección Argentina para jugar ante Angola

Último Momento
San Lorenzo venció a Riestra y se afianza en zona de playoffs en la zona B

San Lorenzo venció a Riestra y se afianza en zona de playoffs en la zona B

Unión no la pasa bien ante Newells en Rosario, pero gana 1-0 con gol de un encendido Colazo

Unión no la pasa bien ante Newell's en Rosario, pero gana 1-0 con gol de un encendido Colazo

Las sorpresas que tendría la próxima lista de la Selección Argentina para jugar ante Angola

Las sorpresas que tendría la próxima lista de la Selección Argentina para jugar ante Angola

La empresa de Galperín le compró a Tapia la Liga Profesional 2026 y 2027

La empresa de Galperín le compró a Tapia la Liga Profesional 2026 y 2027

La final de la Copa Libertadores se jugará en Lima, pese al pedido de Brasil

La final de la Copa Libertadores se jugará en Lima, pese al pedido de Brasil

Ovación
Nicolás Varrone: Soy de Boca, pero el corazoncito en Santa Fe está en Colón

Nicolás Varrone: "Soy de Boca, pero el corazoncito en Santa Fe está en Colón"

La sinceridad de Miguel Del Sel: A Unión le irá mejor si Colón está en Primera

La sinceridad de Miguel Del Sel: "A Unión le irá mejor si Colón está en Primera"

Ignacio Lago: Colón necesita un proyecto sólido, no sólo pensar en ascender

Ignacio Lago: "Colón necesita un proyecto sólido, no sólo pensar en ascender"

San Lorenzo venció a Riestra y se afianza en zona de playoffs en la zona B

San Lorenzo venció a Riestra y se afianza en zona de playoffs en la zona B

Así seguirán las series de los cuartos de final del Oficial Prefederal

Así seguirán las series de los cuartos de final del Oficial Prefederal

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros