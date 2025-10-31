San Lorenzo venció a Riestra y se afianza en zona de playoffs en la zona B

San Lorenzo derrotó a Riestra por 1 a 0 en el estadio Pedro Bidegain por la fecha 14 del Clausura 2025 y se afianza en la zona de playoffs de la zona B

San Lorenzo derrotó a Riestra por 1 a 0 este viernes en el estadio Pedro Bidegain por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 y se afianza en la zona de playoffs de la zona B. El único gol de la noche fue convertido por el delantero Alexis Cuello, con un buen remate de tijera a los cinco minutos del complemento.

Con el triunfo, el Ciclón avanzó a la quinta posición de la zona B, con 22 unidades, mientras que Riestra se mantiene segundo, con 27 puntos. En la próxima fecha, los dirigidos por Damián Ayude visitarán a Rosario Central, líder del grupo, el viernes 7 de noviembre a las 21:00, mientras que el Malevo recibirá a Independiente, el lunes 10 a las 19.

La primera llegada del partido fue para el local, a los 20 minutos del primer tiempo, con un pase filtrado que dejó mano a mano a Alexis Cuello, quien superó al arquero Ignacio Arce pero la pelota le quedó alta y su cabezazo se fue desviado por encima del travesaño.

Nueve minutos después, el enganche Facundo Gulli avanzó desde la derecha hacia el medio y sacó un zurdazo rasante al primer palo, tapado por Arce.

Riestra tuvo su primer ataque claro a los 37 minutos, cuando el lateral Jonatan Goitía remató un tiro libre frontal a centímetros del área, con un disparo bajo que el guardameta Orlando Gill contuvo sobre su palo derecho, con una gran demostración de reflejos y fuerza de piernas.

Tres minutos después, una volea desde el costado derecho del área del delantero Jonathan Herrera volvió a chocar contra la humanidad de Gill, quien desvió el tiro sobre bajo sobre su poste derecho.

El segundo tiempo entre San Lorenzo y Riestra

Ya en la segunda mitad, a los cuatro minutos, la primera situación de riesgo fue de la visita. Una jugada colectiva por derecha terminó en un remate de primera del delantero Jonathan Herrera dentro del área, que fue bloqueado a pocos metros del arco por el defensor Gastón Hernández.

A los cinco minutos del segundo tiempo, un contraataque por izquierda terminó en un centro al segundo palo, que el volante Agustín Ladstatter bajó para el delantero Alexis Cuello, quien controló con el muslo, de espaldas al arco, y remató de chilena dentro del área chica, para el 1-0.

Formaciones de San Lorenzo y Riestra

San Lorenzo: Orlando Gill; Elías Báez, Gastón Hernández, Jhohan Romaña, Ezequiel Herrera; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Agustín Ladstatter; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Miguel Barbieri, Cristian Paz, Facundo Miño, Jonatan Goitía; Antony Alonso, Pablo Monje, Milton Celiz; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez.

Gol en el segundo tiempo: 5m. Alexis Cuello (SL).

Cambios en el segundo tiempo: 8m. Pedro Ramírez por Jonatan Goitia (R), 22m. Miguel Barbieri por Gabriel Obredor (R) y Nicolás Benegas por Antony Alonso (R); 29m. Teo Rodríguez Pagano por Ezequiel Cerutti (SL), 34m. Francisco Perruzzi por Nicolás Tripichio (SL) y Diego Herazo por Agustín Ladstatter (SL); 40m. Santiago Vera por Milton Celiz (R) y Ramón González por Jonathan Herrera (R); 43m. Fabricio López por Facundo Gulli (SL).

Estadio: Pedro Bidegain.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: José Carreras.