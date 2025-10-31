Así seguirán las series de los cuartos de final del Oficial Prefederal

Asoma una semana decisiva para conocer los semifinalistas del Torneo Oficial Prefederal, que entrega cuatro plazas a la Liga Federal 2026

Asoma una semana decisiva para conocer los semifinalistas del Torneo Oficial Prefederal, que entrega cuatro plazas a la Liga Federal 2026. En función de la gira de Unión con su plantel profesional por Santiago del Estero, se modificaron días para las revanchas de sus elencos A y B, respectivamente.