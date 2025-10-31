Uno Santa Fe | Ovación | Oficial

Así seguirán las series de los cuartos de final del Oficial Prefederal

Asoma una semana decisiva para conocer los semifinalistas del Torneo Oficial Prefederal, que entrega cuatro plazas a la Liga Federal 2026

31 de octubre 2025 · 19:44hs
Así seguirán las series de los cuartos de final del Oficial Prefederal

Asoma una semana decisiva para conocer los semifinalistas del Torneo Oficial Prefederal, que entrega cuatro plazas a la Liga Federal 2026. En función de la gira de Unión con su plantel profesional por Santiago del Estero, se modificaron días para las revanchas de sus elencos A y B, respectivamente.

• LEER MÁS: Alumni superó a Colón y es el único puntero del Oficial A2

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - CUARTOS DE FINAL - JUEGO 2

Lunes 3 de noviembre

21.30 Unión B (0) vs. Alma Juniors (1) (canal Youtube ASB)

Martes 4 de noviembre

21.30 Banco Provincial (0) vs. Gimnasia (1)

21.30 Rivadavia Juniors (0) vs. Almagro A (1)

21.30 Unión A (0) vs. Sanjustino (1)

Nota: si hay terceros juegos en tres series (Almagro A-Rivadavia, Sanjustino-Unión A y Gimnasia-Banco) se jugarán el jueves 6; en el caso de Alma-Unión B, será el miércoles 5 en Esperanza.

Oficial Prefederal Liga Federal
