Asoma una semana decisiva para conocer los semifinalistas del Torneo Oficial Prefederal, que entrega cuatro plazas a la Liga Federal 2026. En función de la gira de Unión con su plantel profesional por Santiago del Estero, se modificaron días para las revanchas de sus elencos A y B, respectivamente.
Así seguirán las series de los cuartos de final del Oficial Prefederal
Por Ovación
31 de octubre 2025 · 19:44hs
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - CUARTOS DE FINAL - JUEGO 2
Lunes 3 de noviembre
21.30 Unión B (0) vs. Alma Juniors (1) (canal Youtube ASB)
Martes 4 de noviembre
21.30 Banco Provincial (0) vs. Gimnasia (1)
21.30 Rivadavia Juniors (0) vs. Almagro A (1)
21.30 Unión A (0) vs. Sanjustino (1)
Nota: si hay terceros juegos en tres series (Almagro A-Rivadavia, Sanjustino-Unión A y Gimnasia-Banco) se jugarán el jueves 6; en el caso de Alma-Unión B, será el miércoles 5 en Esperanza.