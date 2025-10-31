Uno Santa Fe | Ovación | Selección Argentina

Las sorpresas que tendría la próxima lista de la Selección Argentina para jugar ante Angola

La Selección Argentina se prepara para afrontar una fecha FIFA atípica, que marcará el cierre del calendario de 2025 ante Angolo y habría algunas sorpresas

31 de octubre 2025 · 20:15hs
La Selección Argentina se prepara para afrontar una fecha FIFA atípica, que marcará el cierre del calendario de 2025. No solo por la exótica gira que hará por África para jugar ante Angola, sino también porque ese partido será el único que dispute el combinado de Lionel Scaloni en dicho parate.

A esta hora, la mayor incertidumbre pasa por conocer la lista de convocados que anunciará el DT de la Albiceleste para el encuentro que se jugará el 14 de noviembre en Luanda, la capital del país africano. ¿El motivo? El entrenador evalúa seriamente convocar por primera vez a un par de futbolistas que atraviesan un presente notable.

Los posibles nuevos nombres en la Selección Argentina

El primer nombre que se encuentra en pleno análisis es el de Joaquín Panichelli, el delantero de 23 años de Racing de Estrasburgo que cada fin de semana es noticia porque no para de marcar goles: lleva 10 gritos en 13 partidos entre la Ligue 1 y la Conference League. Además, en las últimas horas desde España informaron que el goleador argentino está en el radar del Barcelona como posible refuerzo para el próximo mercado de pases.

A su vez, Scaloni tiene en mente incluir en la lista a algunos jugadores que disputaron el Mundial Sub 20 con Argentina, que perdió la final contra Marruecos y se quedó en las puertas de bordarse la séptima estrella de la categoría. En ese sentido, el más captó la atención del técnico fue Gianluca Prestianni, el extremo de 19 años de Benfica de Portugal que también corre con chances de ser citado por primera vez a la Mayor.

Con este panorama, la Albiceleste se juntará el lunes 10 de noviembre en Alicante (España) para preparar el amistoso con Angola. donde tendrá entre siete y ocho entrenamientos, antes y después del partido. Habrá que ver qué decisión termina tomando el DT respecto a las nuevas convocatorias, pero todo indica que algún bombazo va a meter.

Selección Argentina Angola Lionel Scaloni
