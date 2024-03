Emiliano Pucheta hará su tercera presentación en Rusia

Arrancó el proceso del preseleccionado Sub 16 de la ASH

El boxeador santafesino de barrio Cabal de 27 años, se medirá con Gleb Bakshi de 28 años y radicado en Moscú. El combate será a 8 rounds, en la categoría peso mediano, y se desarrollará este viernes 8 de marzo. El santafesino ocupa el 5° puesto del ranking argentino, mientras que el ruso cuenta con pocos combates en el campo rentado, con tres triunfos, de los cuales dos fueron por la vía rápida.

El antecedente más importante sobre Bakshi, es que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, obteniendo una medalla de bronce en el peso mediano. También se adjudicó una medalla de oro en el Campeonato Mundial de Boxeo aficionado de 2019, en la misma categoría.

Pucheta peleó en dos oportunidades en Rusia, la primera fue en Krasnogorsk, en el cual empató con el local Magomed Madiev, y posteriormente, en International Boxing Centre Luzhniki, en Moscú, cayó por puntos ante Shamil Khataev en un combate pautado a ocho rounds. La última victoria de Pucheta fue en octubre pasado en Moreno ante el pampeano Alejandro Nazareno por puntos.

"Me vine de París contento por el boxeo que pudimos desplegar, pero un poco amargado porque nos salieron con muchos problemas. Del dinero que se había acordado nos dieron la mitad. El rival medio que corrió toda la pelea, nunca se plantó, se quedó a brindarle el espectáculo a su gente. Gracias al boxeo estoy conociendo lugares que jamás pensé que iba a conocer" sostuvo Pucheta.

El púgil santafesino comentó que "esperaba una pelea más abiertas, vi videos del rival, y nunca lo vi tanto tiempo parado. Los ocho rounds se los pasó de un lado para otro, hay videos en el que se lo muestra como peleaba pero no de esa manera. En lo personal esta experiencia es muy buena, se ve que me están mirando, estoy gustando, se ve que me tienen en cuenta desde distintos puntos del mundo".

Por su parte, Diógenes Caunedo manifestó que "Emiliano hizo un terrible papel, una tremenda pelea, muy pareja, incluso en el octavo round lo tiramos y no le cuentan. Él está en un nivel de elite, cualquiera que pelea con él, lo tienen estudiado. El rival nos dio mucho trabajo. Estaba pautada hasta 76 y terminamos en 74, por un inconveniente que tuvo el francés".

Totino señaló que "es un gran boxeador, ha tenido cinco peleas en el exterior, con paso por Uruguay, Rusia, en dos oportunidades, Francia y ahora volvemos a una ciudad rusa que se llama Manezh, será una pelea corta ya que son ocho rounds, por una buena paga, y considero que no era momento para desperdiciar el buen momento y en el nivel de entrenamiento que tiene".