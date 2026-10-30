En el cumpleaños 66 de Maradona, de Diego para Diego: "Gracias por haber jugado al fútbol"

El astro y leyenda argentina Diego Armando Maradona se hizo una autoentrevista en “La Noche del 10” allá por 2005

La leyenda de la Selección argentina Diego Armando Maradona cumpliría 66 años. Si hablamos de recuerdos que representen la identidad y su legado en el país, viene a la mente el hecho de que fue el único jugador de fútbol argentino que tuvo su propio programa de TV, conducido por él mismo, en el que dejó increíbles joyas audiovisuales, como el momento en que se entrevistó y afirmó haberse arrepentido de "no haber podido dar el cien por cien en el fútbol".

El astro argentino tuvo historias y vivencias innumerables. Una de las tantas cosas que transitó fue ser el conductor de "La Noche del 10", un ciclo que significó el gran regreso mediático de Diego tras superar problemas graves de salud, mostrándolo en una faceta carismática, ágil y de enorme alcance popular. Además, combinaba entrevistas mano a mano, números musicales en vivo, juegos de destreza con la pelota (como el famoso cabeceo "Fútbol-tenis" o "La mancha gol"), humoristas y tribuna con público masivo. La edición comenzó en agosto de 2005 y finalizó en noviembre de ese mismo año, alcanzando un total de 13 programas, que se emitían los lunes .

En la entrevista, en la que se grabaron las preguntas y respuestas por separado para juntarlas con un efecto audiovisual, Maradona no evitó tocar ningún tema: habló sobre el consumo de drogas, de su relación con Claudia Villafañe, una de las productoras del programa, y sus dos hijas, Dalma y Gianinna; también, sobre su vida junto al fútbol.

Además, en el ciclo tuvo como invitados a Lionel Messi, Pelé, Carlos Tévez, Enzo Francescoli, Charly García y Mercedes Sosa, entre tantos otros.

Entrevista de Diego Maradona a Diego Maradona

D: - ¿De qué te arrepentís en tu vida?

M: - "Nos arrepentimos de no haber disfrutado el crecimiento de las nenas, de haber faltado a fiestas de las nenas, cumpleaños; algunas me faltaron. Me arrepiento de haberla hecho sufrir a mi vieja, a mi viejo, a mis hermanos, a los que me quieren; de no haber podido dar el cien por cien en el fútbol porque, cuando se habla de droga en el fútbol, yo di ventajas; con la cocaína daba ventaja, Diego. Nos drogábamos, no dormíamos, nos consumíamos y después teníamos que salir a la cancha. Entonces, cuando se habla de droga en el fútbol, cuidado: yo di ventaja, yo no saqué ventaja deportiva".

D: - ¿Alguna vez pensaste que nunca ibas a salir de las drogas?

M: - "Sí, pensé que no iba a salir de la droga; acá te tengo que decir de nuevo, Diego, para el que se droga, vamos a explicarle a la gente que, para el que se droga, cuando te viene el bajón tenés que drogarte para seguir y es una cadena. Entonces, ahí es cuando te viene la desesperación de no poder salir. Ese era el miedo de no poder llegar al final. Así que, bueno, me agarró lo que me agarró; con la ayuda de mis dos hijas, de mi vieja, de Claudia, que nunca aflojó; en eso, la Bruja fue de fierro; de mis hermanos, de los que yo me había alejado de todo; estaba abajo del agua, me agarraron del pelo y me sacaron para que yo no me ahogue de la droga".

D: - ¿Se puede decir que le ganamos a la droga o no?

M: - "No se le gana nunca. Mientras no haya algún sistema... Vos lo sabés bien, Diego: salimos de acá, del estudio, y en la puerta hay droga. Entonces, es inútil. Vos te acordás de que cuando íbamos al doctor famosísimo nos cobraba 150 dólares la consulta. ¿Qué pibe hoy, en un barrio de Argentina, tiene 150 dólares para una consulta para salir de la droga? Entonces, mientras haya dirigencia política que se haga rica con la droga, los chicos lamentablemente no van a salir de la droga".

D: - ¿Cuándo fue la última vez que nos drogamos?

M: - "Vos sabés cuándo nos drogamos por última vez. No te hagas el boludo, Diego, que sí nos drogábamos juntos; hace un año y medio que no nos drogamos".

D: - ¿Qué te dio el fútbol?

M: - "Todo. Yo fui a la escuela; era muy burro, pero fui a la escuela y conocí el Coliseo antes que en los libros, así que el fútbol me dio todo: fama, dinero, felicidad, gloria, la gente, el afecto y el cariño".

D: - ¿Cuándo te diste cuenta de que eras el mejor del mundo?

M: - "Siempre pensamos lo mismo, que siempre pensamos que fuimos los mejores, si no, no..."

D: - ¿La selección para cuándo?

M: - "Vos sabés que es nuestro sueño, es nuestro sueño de toda la vida, pero queda lejos, es un camino muy largo. Es como decimos nosotros: siempre nos dijeron que la puerta estaba abierta, pero nunca nos dieron la llave. Así que está ahí, es el sueño más grande que tengo y que sabés que lo tenemos".

D: - ¿Nuestros viejos, Claudia y mis hijas?

M: - "Le pido a Dios que me los conserve por muchísimo tiempo más porque quiero recuperar los besos que no les di durante mucho tiempo. Claudia, el amor de mi vida. Mis hijas, lo mejor, todos los amores de toda mi vida, resumidos en dos joyas que me dio la vida, lo más grande".

D: - ¿Te sentís culpable por no estar con Claudia?

M: - "Sí, tengo toda la culpa, llené el cartón. Tiene toda la razón del mundo. También uno tiene a veces derecho a equivocarse; yo me equivoqué y pagué un alto precio: haberme perdido el amor de mi vida. Perdí las mañanas con mis hijas, y es lo que me duele. Ya tengo a mis viejos, que antes no tenía; tengo a mis hermanos, tengo laburo, tengo mañanas, tengo noches, tengo claridad, puedo estar hablando con vos, Diego, pero me faltan un montón de cosas".

D: - Entre nosotros no tenemos secretos, hacé de cuenta que estamos solos. ¿Qué le dirías a Claudia?

M: - "Que tengo unas ganas bárbaras de hacer el amor". (Entre risas y aplausos del público). "Yo le diría que la sigo amando, nada más, pero cuando uno tira tanto la cuerda, al final se rompe, y se rompió".

D: - ¿Cómo ves a Maradona en la vejez?

M: - "Me veo con los hijos de Dalma y Gianinna yendo al palco de la cancha de Boca, por supuesto, aunque le duela a Fernando, porque van a tener la camiseta de Boca. Siendo ya viejo, no creo que la gente me conozca demasiado, y disfrutar de mis nietos. No puedo soñar con envejecer con Claudia porque no tengo ninguna posibilidad, pero era lo que soñaba. De todas maneras, envejecer con mis nietos ya sería morir una muerte tranquila".

D: - ¿Si tuvieras que decirle unas palabras a Maradona desde el cementerio?

M: - "Gracias por haber jugado al fútbol, gracias por haber jugado al fútbol, porque es el deporte que me dio más alegría, más libertades, como tocar el cielo con las manos. Gracias a la pelota. Sí, pondré una lápida: 'Gracias, gracias a la pelota'”.

D: - ¿Qué te gustaría que diga Claudia en esa despedida?

M: - "A la mierda, ayudame, Diego. Que me diga 'aunque esté muerto, te sigo amando', y mis hijas: 'Te amamos'. Nada más".

La entrevista de Diego Maradona a Diego Maradona