Se completa la penúltima fecha del Clausura de Primera A Lautaro Fagioli

Por la 10° fecha del certamen de principal liguista, El Quillá visitará a Ciclón Norte en Cayastá, y Juventud Unida será anfitrión de Universidad del Litoral

Por la fecha 10 del Clausura, El Quillá viajará a Cayastá para visitar a Ciclón Norte en el Ricardo Yossen.

Si las condiciones climáticas así lo permiten, puesto que los pronósticos indican que podría haber precipitaciones, habrá acción en los dos estamentos de los campeonatos de la Liga Santafesina de Fútbol. En el Clausura Lautaro Fagioli se buscará completar la 10° fecha que arrancó con la victoria de Sanjustino sobre Colón de San Justo por 2 a 1 en el Coloso del Oeste, y en el ascenso se afrontará la reprogramada fecha 9 y última en el que el puntero Santa Fe FC visitará a Atenas en el Tesoro Ferrero.

Es importante señalar que en relación al cotejo suspendido del pasado martes en barrio Sur, en el cual La Salle Jobson le ganaba a Nacional por 2 a 1 y debió ser cortado por el árbitro del pleito como consecuencia de la agresión sufrida por el arquero colegial Gustavo Bustos al cabo del primer tiempo.

El tribunal de disciplina ya formó expediente y tomó la determinación provisoria de suspender la cancha de Nacional para todos los partidos oficiales organiza por la casa madre para las divisiones Primera y Reserva. En segundo lugar se pide a la institución local que identifique concretamente a la persona mencionada como supuesta agresora del arquero visitante.

Avanza la décima fecha del Clausura Lautaro Fagioli

Por la 10° fecha y penúltima jornada del certamen Clausura de Primera A, a las 15, en el predio 4 de Junio, ubicado a la vera de la autopista, Colón será anfitrión de Cosmos FC. Por su parte, a las 16, en la Zona A, se medirán Nobleza con el descendido Las Flores en el Lolo Bossio, Sportivo Guadalupe con Newells en el Eladio Rosso, Ateneo Inmaculada con Independiente en la autopista, y Juventud Unida con Universidad del Litoral en el Rodolfo Candioti.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Colón de San Justo 18, Juventud Unida 17, Universidad del Litoral 15; Nobleza de Recreo, Ateneo Inmaculada y Colón de Santa Fe 13; Cosmos 10, Independiente 8, Newells y Sportivo Guadalupe 7, Las Flores II 2.

Un duro compromiso tendrá para afrontar Ateneo Inmaculada como local frente a Independiente.

En la Zona B, La Perla del Oeste será anfitrión del descendido Deportivo Santa Rosa en Recreo Sur, Ciclón Racing con Nacional en el campo de deportes 8 de Enero de barrio Guadalupe, La Salle Jobson con Academia Cabrera en Cabaña Leiva, Ciclón Norte con El Quillá en el Ricardo Yossen de Cayastá, y Unión con Gimnasia y Esgrima de Ciudadela.

La tabla de ubicaciones se encuentra de esta manera: Sanjustino 20, El Quillá 19, Ciclón Racing 15, Unión 14, La Salle Jobson 13, Gimnasia y Esgrima y Ciclón Norte 12, La Perla del Oeste 11, Academia Cabrera 8, Nacional y Deportivo Santa Rosa 7.

En cuanto a los promedios del descenso, los mismos se encuentran de esta forma: Deportivo Santa Rosa 0.400 (descendido), Las Flores II 0.700 (descendido), Newell´s 0.947, Academia Cabrera 1.097, Nobleza de Recreo 1.108, Nacional 1.148, Ciclón Norte de Cayastá 1.160, Cosmos FC 1.194.

En el estadio Eladio Rosso, Newell´s de barrio Roma visitará a Sportivo Guadalupe.

En el Clausura de Primera B liguista

Este sábado se jugará la novena y última jornada de la Fase Regular del Clausura 2026 de la Segunda División de la Liga Santafesina, fecha que debía disputarse el fin de semana anterior pero que fue postergada por cuestiones climáticas. Los puestos de clasificaciones al Octogonal aun deben definirse, donde en la Zona Repechaje puede variar el puesto 2, actualmente propiedad de El Pozo que visita al Defe de Peñaloza, mientras que Los Juveniles recibe a Los Piratitas que deberá vencer y esperar.

Por la Zona Campeonato, a las 16, en barrio Transporte, Pucará jugará con Belgrano de Coronda, y en Ángel Gallardo, se producirá un gran cruce entre San Cristóbal con Nuevo Horizontee. En el estadio Tesoro Ferrero, Atenas de Santo Tomé jugará con el puntero Santa Fe FC, El Cadi de Rincón será anfitrión de Banco Provincial y Defensores de Alto Verde lo hará con Los Canarios. Las posiciones se encuentran de esta manera: Santa Fe FC 18, Nuevo Horizonte 16; Defensores de Alto Verde, San Cristóbal y Atenas 13; Banco Provincial 12, Belgrano de Coronda 10, Pucará 6, Los Canarios 5, El Cadi de Rincón 4.

Por la Zona Repechaje, Los Juveniles jugará con Los Piratitas en Santa Rosa de Calchines, Floresta lo hará con la Vecinal Gálvez de Sauce Viejo, Defensores de Peñaloza con El Pozo en barrio Schneider, Deportivo Agua con Loyola y Don Salvador con Atlético Arroyo Leyes en Adelina Este. La tabla de colocaciones está de esta forma: Vecinal Gálvez 20, El Pozo 16, Los Juveniles 13, Los Piratitas 11; Atlético Floresta, Loyola, Arroyo Leyes 10, Deportivo Agua y Don Salvador 9, Defensores de Peñaloza 2.