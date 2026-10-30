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Rosario Central tiene prohibido aflojar ante un duro Sarmiento en Junín

Sarmiento recibirá a Rosario Central este viernes, desde las 21.15, en Junín, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El conjunto rosarino busca su cuarta victoria consecutiva para sostener el liderazgo y pelear por el primer puesto de la tabla anual.

30 de octubre 2026 · 08:28hs
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Rosario Central tiene prohibido aflojar ante un duro Sarmiento en Junín

La recta final del Torneo Clausura 2026 presenta desafíos importantes y Sarmiento tendrá uno de máxima exigencia. Este viernes, desde las 21.15, recibirá a Rosario Central en el estadio Eva Perón de Junín, en un enfrentamiento que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos equipos.

El Verde necesita hacerse fuerte en casa para defender su posición entre los ocho mejores de la Zona B y encaminar su clasificación a los octavos de final. El Canalla, en cambio, llega con la tranquilidad de tener asegurado su lugar en los playoffs, pero con objetivos mayores: mantenerse en lo más alto de su grupo y continuar en carrera por el liderazgo de la tabla anual.

Sarmiento necesita recuperar terreno

El equipo conducido por Facundo Sava llega a este compromiso después de perder 2-0 frente a Gimnasia en La Plata, un resultado que frenó su intento de acercarse a los primeros puestos y cortó una serie de tres encuentros sin derrotas.

Anteriormente, Sarmiento había empatado 1-1 ante Barracas Central y también había repartido puntos frente a River, por lo que solamente consiguió dos de las últimas nueve unidades.

Actualmente ocupa el séptimo puesto de la Zona B, con 21 puntos, apenas dos por encima de Huracán e Independiente Rivadavia, sus principales perseguidores. Por eso, la necesidad de sumar en Junín adquiere una importancia especial, teniendo en cuenta que solamente quedan seis puntos en disputa.

Después de recibir a Rosario Central, el Verde deberá visitar a Tigre en Victoria, en un cierre de campeonato que no le permitirá relajarse. Una victoria ante el líder le daría un impulso importante y lo dejaría mejor perfilado para afrontar la última jornada, aunque todavía necesitaría confirmar su clasificación.

Rosario Central quiere sostener su protagonismo

El panorama del Canalla es diferente. El conjunto rosarino atraviesa un gran momento futbolístico y llega a Junín después de conseguir tres victorias consecutivas: superó 3-2 a Atlético Tucumán, goleó 5-0 a Independiente Rivadavia y derrotó 2-0 a Huracán en el Gigante de Arroyito.

Con esos resultados, Rosario Central lidera la Zona B con 28 puntos, los mismos que Argentinos Juniors, pero con una mejor diferencia de gol (+11 contra +7). Además, ya tiene garantizada su presencia en los octavos de final.

Sin embargo, sus aspiraciones no terminan en la clasificación. También protagoniza una disputa importante en la tabla anual, donde reúne 56 unidades y se encuentra a solamente un punto de Boca y Argentinos Juniors, ambos con 57.

El objetivo del equipo rosarino es terminar en lo más alto de esa clasificación, una posición que otorga un título de liga y fortalece sus posibilidades de acceder a la Copa Libertadores 2027.

Por eso, el encuentro en Junín representa otra oportunidad para ratificar su buen presente y llegar con mayores aspiraciones a la última fecha, cuando recibirá a Estudiantes de Río Cuarto.

Sarmiento juega por su permanencia entre los clasificados; Rosario Central, por sostener su condición de protagonista y alimentar una ambición mayor. Dos necesidades diferentes para un partido que promete intensidad y mucho en juego.

Todos los datos de Sarmiento – Rosario Central

Fecha 15 (Zona B) - Torneo Clausura

Hora: 21.15

Estadio: Eva Peró.

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: José Carreras

AVAR: Mariano Ascenzi

TV: TNT Sports

Rosario Central Sarmiento Junín
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