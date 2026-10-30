Uno Santa Fe | Ovación | Fórmula 1

Fórmula 1: Colapinto va por la recuperación en el GP de México

Franco Colapinto no pudo sumar puntos en las últimas fechas del campeonato de la Fórmula 1. El italiano Kimi Antonelli (Mercedes) podría consagrarse.

Ovación

Por Ovación

30 de octubre 2026 · 07:44hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Fórmula 1: Colapinto va por la recuperación en el GP de México

El argentino Franco Colapinto (Alpine) dirá presente este fin de semana en el Gran Premio de México, correspondiente a la decimonovena fecha del campeonato de Fórmula 1, en el que el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) podría consagrarse como el campeón más joven de la historia.

Este Gran Premio se lleva a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que cuenta con 17 curvas y una extensión de 4,304 kilómetros.

La actividad en el Gran Premio mexicano iniciará este viernes con las primeras dos prácticas libres, que están programadas para las 15:30 y las 19 (hora de Argentina), respectivamente, mientras que el sábado será la tercera sesión de entrenamientos a las 14:30 y la clasificación a las 18. Finalmente, el domingo se disputará la carrera, que en caso de que no sufra postergaciones por cuestiones climáticas iniciará a las 17.

Colapinto, quien no correrá la primera práctica libre en territorio mexicano, llega a esta fecha del campeonato en un momento muy flojo, ya que no pudo sumar puntos en los cuatro Grandes Premios previos a este y, además, abandonó cuatro de las últimas cinco carreras (en Azerbaiyán, Singapur por duplicado y Estados Unidos).

Esta mala racha de Colapinto y el hecho de que su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, sufriera horrores para sumar puntos en las últimas fechas, generaron que la escudería francesa se alejara mucho de Racing Bulls en la pelea por la quinta posición del campeonato de constructores.

En lo que respecta a la lucha por el título, este fin de semana podría darse un hecho histórico ya que Antonelli tiene muy buenas chances de consagrarse como el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 con solo 20 años.

Para que esto ocurra, le alcanza con finalizar en la novena posición o que los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari) no se queden con la victoria.

Hasta ahora, el campeón más joven en la Fórmula 1 fue el alemán Sebastian Vettel, quien se consagró en el 2010 con solo 23 años, 4 meses y 11 días.

El cronograma y horarios del GP de México

Viernes 30/10:

  • Práctica libre 1 a las 15:30
  • Práctica libre 2 a las 19

Sábado 31/10:

  • Práctica libre 3 a las 14:30
  • Clasificación a las 18

Domingo 1/11:

  • Carrera a las 17

Fórmula 1 Colapinto México
Noticias relacionadas
Franco Colapinto finalizó 15° en la última práctica libre.

Franco Colapinto cerró 15º las prácticas libres del GP de Estados Unidos de Fórmula 1

colapinto quedo decimoquinto en austin y prepara la remontada para el domingo

Colapinto quedó décimoquinto en Austin y prepara la remontada para el domingo

colapinto fue penalizado con 10 puestos en el gp de estados unidos

Colapinto fue penalizado con 10 puestos en el GP de Estados Unidos

discreta actuacion de colapinto en la primera practica para el gp de estados unidos

Discreta actuación de Colapinto en la primera práctica para el GP de Estados Unidos

Lo último

Corrupción en la Justicia Federal de Rosario: tras la destitución de Salmain, el fiscal advirtió que la red tiene ramificaciones y va para arriba

Corrupción en la Justicia Federal de Rosario: tras la destitución de Salmain, el fiscal advirtió que la red "tiene ramificaciones y va para arriba"

Se vienen las finales del torneo más importante del interior del país

Se vienen las finales del torneo más importante del interior del país

Colón prepara su último partido antes del Reducido con un regreso y una incógnita

Colón prepara su último partido antes del Reducido con un regreso y una incógnita

Último Momento
Corrupción en la Justicia Federal de Rosario: tras la destitución de Salmain, el fiscal advirtió que la red tiene ramificaciones y va para arriba

Corrupción en la Justicia Federal de Rosario: tras la destitución de Salmain, el fiscal advirtió que la red "tiene ramificaciones y va para arriba"

Se vienen las finales del torneo más importante del interior del país

Se vienen las finales del torneo más importante del interior del país

Colón prepara su último partido antes del Reducido con un regreso y una incógnita

Colón prepara su último partido antes del Reducido con un regreso y una incógnita

Bancos sin atención al público: cuidados ante eventuales estafas durante el feriado bancario

Bancos sin atención al público: cuidados ante eventuales estafas durante el feriado bancario

Robo de flexibles de gas en Santa Fe: la Cooperativa Setúbal advirtió por la proliferación de casos y los riesgos de explosión por fugas

Robo de flexibles de gas en Santa Fe: la Cooperativa Setúbal advirtió por la proliferación de casos y los riesgos de explosión por fugas

Ovación
Rosso: La deuda de Unión con Spahn hoy debe estar rondando los 3 millones de dólares

Rosso: "La deuda de Unión con Spahn hoy debe estar rondando los 3 millones de dólares"

Diego Maradona cumpliría 66 años: el legado de una leyenda del fútbol mundial

Diego Maradona cumpliría 66 años: el legado de una leyenda del fútbol mundial

Las diez frases más icónicas de Diego Maradona

Las diez frases más icónicas de Diego Maradona

En el cumpleaños 66 de Maradona, de Diego para Diego: Gracias por haber jugado al fútbol

En el cumpleaños 66 de Maradona, de Diego para Diego: "Gracias por haber jugado al fútbol"

Se completa la penúltima fecha del Clausura de Primera A Lautaro Fagioli

Se completa la penúltima fecha del Clausura de Primera A Lautaro Fagioli

Policiales
Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Hallaron muerta a una mujer cerca de un descampado en Recreo e investigan las causas del fallecimiento

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Santo Tomé: persiguieron y aprehendieron a un hombre que llevaba un medidor de gas robado

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

Escenario
Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026