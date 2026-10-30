Gimnasia quiere asegurar su pase a playoffs en su visita a Estudiantes (RC)

El Lobo enfrentará este viernes al León del Imperio, desde las 19, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El equipo de Ariel Pereyra buscará una victoria que le permita clasificarse a los octavos de final y asegurar su regreso a una competencia internacional.

Gimnasia tiene una oportunidad importante para cerrar la fase regular con objetivos cumplidos. Este viernes visitará a Estudiantes de Río Cuarto, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026, con la posibilidad de conseguir una victoria que le garantice su presencia en los octavos de final y, además, el pasaje a la Copa Sudamericana 2027.

El encuentro se disputará desde las 19 en el estadio Ciudad de Río Cuarto, en un contexto particular para el conjunto cordobés, que ya perdió la categoría y afrontará su último compromiso como local en Primera División.

La caída por 1-0 frente a River, correspondiente a la fecha 12, terminó de sentenciar el destino de Estudiantes, que regresará a la Primera Nacional después de su experiencia en la máxima categoría. Por eso, el partido ante el Lobo tendrá un componente especial: será la despedida de su público antes de cerrar el campeonato como visitante frente a Rosario Central.

Gimnasia atraviesa su mejor momento y quiere dar otro paso

En la vereda de enfrente aparece un Gimnasia que llega fortalecido por una importante racha positiva. Acumula ocho partidos consecutivos sin derrotas y ganó sus últimas dos presentaciones, una combinación que le permitió escalar posiciones y convertirse en uno de los protagonistas de la Zona B.

Primero consiguió un valioso triunfo por 2-1 frente a Huracán en Parque Patricios y luego ratificó su buen momento con una victoria por 2-0 ante Sarmiento en el Bosque.

Esos resultados ubicaron al equipo conducido por Ariel Pereyra en el tercer puesto de la tabla, con 25 puntos, y lo dejaron muy cerca de cumplir sus principales objetivos en esta etapa del campeonato.

Ahora, Gimnasia depende de sí mismo: si gana en Río Cuarto, asegurará su clasificación a los octavos de final y también su participación en la Copa Sudamericana 2027. De esta manera, el conjunto platense tiene la posibilidad de volver al escenario internacional después de tres años de ausencia.

El desafío será sostener la regularidad que mostró en las últimas presentaciones y aprovechar el impulso futbolístico para conseguir una victoria que puede representar mucho más que tres puntos.

Probables formaciones de Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia

Estudiantes de Río Cuarto: Lautaro Herrera; Juan Antonini, Matías Valenti, Valentín Fenoglio, Sergio Ojeda; Facundo Cobos, Tomás González, Alejandro Cabrera, Gabriel Alanís; Mauro Valiente y Ibrahim Hesar. DT: Rubén Forestello.

Gimnasia LP: Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Fernández, Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Hora: 19.00.

Árbitro: Juan Pablo Loustau.

VAR: Nicolás Lamolina.

Estadio: Ciudad de Río Cuarto.

TV: TNT Sports Premium.