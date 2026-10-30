Las diez frases más icónicas de Diego Maradona

En lo que sería un nuevo cumpleaños de Diego Maradona, un repaso sobre los célebres dichos que hizo durante su carrera.

Este viernes Diego Maradona cumpliría 66 años y entre tantos recuerdos aparecen algunas de sus frases más célebres en el mundo del deporte (y de otros ámbitos también).

Con un estilo único para decir las cosas, el "Diez" dejó un legado de metáforas y momentos únicos para la argentinidad.

Desde "La pelota no se mancha" hasta "se le escapó la tortuga", el "Diego" supo inmortalizar una colección de dichos que luego fueron utilizados en la vida cotidiana para ilustrar distintas situaciones. El imaginario popular le dio un papel central a la voz del astro argentino fallecido en noviembre de 2020.

A la hora de enfrentar a alguien, tranquilamente se puede usar la expresión "Segurola y Habana", haciendo referencia a lo que le dijo Maradona públicamente a Julio César Toresani tras enterarse de que pidió su expulsión en un Boca - Colón.

Lo cierto es que Diego Armando Maradona vivenció muchos momentos que luego puso en palabras con humor, ingenio y hasta cierta crudeza. Para quienes lo amaron en vida y aún lo siguen recordando, leer o escuchar estas frases es un mimo al alma que honra en plenitud su esencia.

Estas son diez frases célebres de Diego Maradona

1 - "Cuando dicen que soy Dios yo respondo que están equivocados: soy un simple jugador de fútbol. Dios es Dios y yo soy Diego". Maradona se encargó de repetir este concepto en varias entrevistas durante su carrera. Se la vincula a la famosa "Iglesia Maradoniana" fundada en su honor.

2 - "El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha". Diego pronunció la mítica frase en su partido despedida en la "Bombonera", en noviembre de 2001.

3 - "A nosotros nos arrancaron la ilusión, nos cortaron las piernas. A mí me cortaron las piernas y le cortaron las piernas a todos los muchachos, a todo el país. Ahora se terminó todo para nosotros". Maradona se mostró muy dolido tras el positivo en el control antidoping que lo sacó del Mundial de Estados Unidos 1994.

4 - "¿Cómo hice el gol? Lo hizo la mano de Dios". Diego fue sincero sobre cómo metió el primer gol a los ingleses en el Mundial de México 1986.

5 - “Se le escapó la tortuga”. La frase pasó a la historia gracias a una anécdota que contó el astro sobre el ex embajador estadounidense James Cheek, quien mandó a buscar una tortuga que se le perdió al hijo en un campo gigante (3000 hectáreas).

6 - "Vos también la tenés adentro". En 2009, el por entonces DT de la Selección argentina se desquitaba con los periodistas tras la clasificación al Mundial en la última fecha ante Uruguay. La peor parte se la llevó Juan Carlos "Toti" Pasman.

7 - "Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón de octava y lo que siga en el campeonato este". En 1970, con tan solo 10 años, Diego ya palpitaba su historia con la Selección.

8 - "A Toresani: Segurola y Habana 4310, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos". En 1995, tras un Boca - Colón en el que Julio Toresani había pedido la expulsión del Diez, este se quedó con la bronca y lo desafió públicamente en conferencia de prensa.

9 - "Yo no soy ningún mago: los magos son los que están en Fiorito porque viven con mil pesos por mes". Si hay algo que reconocer sobre Maradona es que nunca se olvidó de sus orígenes ni de la gente que lo rodeó en su infancia.

10 - “Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra”. La frase es de 1992 pero tiene más vigencia que nunca: Maradona se convirtió en un ícono popular en vida y más aún tras su muerte.