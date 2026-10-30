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Franco Colapinto elogió a Kimi Antonelli: "Hizo un trabajo increíble este año"

El piloto argentino destacó el recorrido reciente del italiano de Mercedes que, el próximo domingo, podría ser campeón del mundo de Fórmula 1.

Ovación

Por Ovación

30 de octubre 2026 · 07:54hs
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Franco Colapinto elogió a Kimi Antonelli: Hizo un trabajo increíble este año

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, elogió a su colega italiano Kimi Antonelli, quien tendrá otra oportunidad de sellar un triunfo en el Gran Premio de México y convertirse en el campeón mundial más joven, al señalar que "hizo un trabajo increíble este año”.

Colapinto destacó a Antonelli tras haber compartido con él algunos momentos y conocerlo desde la Fórmula 2, al tiempo que se prepara para revertir este fin de semana las magras participaciones de las últimas carreras de la temporada 2026 de esta categoría.

Los elogios de Colapinto a Antonelli en México

“Es una historia muy buena y, sinceramente, hizo un trabajo increíble este año”, señaló el argentino.

“Cuando ves cuánto creció y mejoró desde la temporada pasada, es impresionante. Por supuesto, muy bien hecho por él y por el equipo”, remarcó el pilarense, según declaraciones a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

En ese sentido, ponderó el recorrido reciente del italiano, que llegó a Mercedes en 2025 para ocupar el asiento que dejó Lewis Hamilton -para irse a Ferrari-, y este año está a una carrera de la gloria máxima para un piloto de la categoría.

“Claramente fue el favorito desde las primeras carreras y se mantuvo ahí con toda la presión que eso implica. Sabés lo difícil que es estar al frente de un campeonato de Fórmula 1 por primera vez en tu vida y siendo tan joven”, sostuvo Colapinto sobre Antonelli.

La última victoria en el GP de Estados Unidos le abrió las puertas al joven piloto de Mercedes para convertirse en campeón, pero Lewis Hamilton (cuarto) y George Russell (octavo) terminaron cada uno solo una posición por encima de lo que precisaba, lo que garantizó que las celebraciones tendrían que esperar al menos una semana.

Sin embargo, ahora la situación se tornó mucho más sencilla para Antonelli, porque lograr un puesto entre los nueve primeros en la carrera del domingo lo transformará en campeón del mundo e incluso si la mala suerte lo acompaña y termina décimo o peor, se consagrará si ni Russell ni Hamilton ganan la carrera.

Asimismo, una décima posición también le bastaría si gana Hamilton, y solo una victoria de Russell en ese caso impediría la celebración del título.

Franco Colapinto Antonelli México
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