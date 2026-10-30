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Huracán se la juega ante Tigre para sostenerse en zona de playoffs

El Globo recibirá al Matador este viernes, desde las 19, en Parque Patricios, por la fecha 15 del Torneo Clausura.

Ovación

Por Ovación

30 de octubre 2026 · 08:20hs
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Huracán se la juega ante Tigre para sostenerse en zona de playoffs

La recta final del Torneo Clausura 2026 empieza a definir el futuro de varios equipos y Huracán afrontará una prueba determinante. Este viernes, desde las 19, recibirá a Tigre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la decimoquinta fecha de la Zona B, con la necesidad de recuperar terreno después de una seguidilla negativa que puso en riesgo su continuidad entre los ocho mejores.

El equipo de Parque Patricios atraviesa un momento complicado. Después de haber conseguido tres triunfos consecutivos que lo posicionaron entre los protagonistas de su grupo, sufrió un marcado retroceso y acumula tres derrotas en fila: primero cayó ante Gimnasia, luego frente a Barracas Central y finalmente perdió 2-0 contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

Esa serie adversa modificó su panorama en la tabla. Huracán permanece octavo, con 19 puntos, pero comparte esa cantidad con Independiente Rivadavia, al que supera por diferencia de gol (-2 contra -5). De esta manera, el Globo ocupa el último puesto de clasificación a los octavos de final y ya no tiene margen para seguir dejando puntos en el camino.

Con seis unidades todavía en disputa, el compromiso frente a Tigre adquiere una importancia especial. Después deberá visitar a Argentinos Juniors, uno de los líderes de la Zona B, en La Paternal, por lo que conseguir una victoria en casa resulta fundamental para llegar a la última jornada con mayores posibilidades de sostenerse entre los clasificados.

Tigre, contra las cuerdas y con cambio de entrenador

La realidad del Matador tampoco ofrece demasiadas certezas. El conjunto de Victoria atraviesa una prolongada sequía de resultados y acumula siete partidos sin ganar, una racha que lo alejó de la pelea por la clasificación.

Su última presentación terminó con una derrota 1-0 frente a Atlético Tucumán, en condición de local. Previamente había empatado 2-2 ante Independiente Rivadavia y perdido 2-1 contra Banfield, por lo que apenas consiguió un punto de los últimos nueve.

Con 13 unidades, Tigre se encuentra duodécimo en la Zona B, a seis puntos de Huracán, cuando solamente quedan dos fechas por disputarse. Por eso, necesita ganar sus dos compromisos y esperar una combinación de resultados que le permita alcanzar los puestos de playoffs.

El traspié frente al Decano también tuvo consecuencias en el banco de suplentes: Diego Dabove dejó de ser el entrenador y el equipo afrontará el tramo final del campeonato en medio de una transición futbolística.

Una derrota en Parque Patricios terminaría de sepultar sus aspiraciones de clasificación, mientras que para Huracán significaría un golpe importante en su intento de conservar el lugar que actualmente ocupa.

En definitiva, será un enfrentamiento con necesidades compartidas, pero con diferentes urgencias: Huracán necesita recuperar la confianza y defender su lugar entre los ocho; Tigre, ganar para evitar una eliminación anticipada.

Posibles formaciones de Huracán vs Tigre

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Facundo Kalinger, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller; Ignacio Pussetto, Bruno Barticiotto y Óscar Cortés. DT: Diego Martínez.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Santiago González, Bruno Leyes, Santiago López; Jerónimo Dómina e Ignacio Russo. DT: Juan Carlos Blengio.

  • Hora: 19.00
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • VAR: Juan Pafundi
  • Estadio: Tomás Adolfo Ducó

Huracán Tigre playoffs
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