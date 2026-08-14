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Sebastián Báez remontó ante Grigor Dimitrov y avanzó a segunda ronda en Cincinnati

Más tarde, Juan Manuel Cerúndolo enfrentará al estonio Mark Lajal, mientras que Marco Trungelliti se medirá ante el serbio Hamad Medjedovi.

Ovación

Por Ovación

14 de agosto 2026 · 17:26hs
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Sebastián Báez remontó ante Grigor Dimitrov y avanzó a segunda ronda en Cincinnati

El tenista bonaerense Sebastián Báez remontó ante el búlgaro Grigor Dimitrov y avanzó a segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati tras tres sets de partido.

El argentino, que venía de caer en segunda ronda de Montreal, perdió el primer set 6-1 con una muy floja imagen, pero reaccionó con autoridad y ganó el segundo por 6-3.

En el tercero, Dimitrov tomó ventaja de 3-0, aunque Báez recuperó el quiebre y pasó al frente 4-3 hasta cerrar el set e igualar el partido, momento en el que inició su remontada.

El búlgaro sufrió un fuerte bajón físico y el argentino aprovechó para cerrar el partido por 1-6, 6-3 y 6-4 en lo que fue el primer enfrentamiento entre ambos.

Qué se le viene a Sebastián Báez en Cincinnati

Para la segunda ronda del torneo que se está disputando en el estado de Ohio en Estados Unidos, Báez enfrentará al estadounidense Learner Tien, número 16 del ranking ATP.

En otros enfrentamientos de la jornada, Juan Manuel Cerúndolo enfrentará al estonio Mark Lajal, mientras que el último argentino del día, Marco Trungelliti se medirá ante el serbio Hamad Medjedovi.

En otros enfrentamientos de la jornada, Juan Manuel Cerúndolo enfrentará al estonio Mark Lajal, mientras que el último argentino del día, Marco Trungelliti, se medirá ante el serbio Hamad Medjedovi.

Sebastián Báez Dimitrov Cincinnati
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