En Europa aseguran que Arsenal se suma a Barcelona en la lucha por Julián Álvarez

Los Gunners habían preparado una oferta de 100 millones de euros y el pase de Viktor Gyökeres, con el objetivo de sumar al delantero de la Selección Argentina este mercado de pases

La novela sobre el futuro de Julián Álvarez se reactivó tras la finalización del Mundial 2026, y un gigante de Inglaterra se sumó a Barcelona en la lucha por el delantero de la Selección Argentina. Se trata de Arsenal, que iría a la carga por la Araña.

El vigente campeón de la Premier League y subcampeón de la Champions League pretende sumar al atacante de 26 años a sus filas para la próxima temporada. Según informó The Times, la oferta de los Gunners rondaría los 100 millones de euros junto con el pase de Viktor Gyökeres.

Durante la Copa del Mundo, Julián Álvarez dejó clara su voluntad de irse del Atlético de Madrid. "Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club y con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño", soltó en diálogo con ESPN.

Tras la finalización de la cita máxima el Colchonero le concedió al delantero tres semanas de vacaciones y lo espera el próximo 10 de agosto para retomar los entrenamientos, por lo que su futuro sigue siendo una incógnita.

La Araña, que viene de ser subcampeón del mundo con la Selección Argentina, firmó grandes números desde su llegada a Atlético de Madrid en 2024, y en 106 partidos acumuló 49 goles y repartió 17 asistencias, estadísticas que interesan en clubes como Barcelona y Arsenal.