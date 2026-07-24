Uno Santa Fe | Ovación | Arsenal

En Europa aseguran que Arsenal se suma a Barcelona en la lucha por Julián Álvarez

Los Gunners habían preparado una oferta de 100 millones de euros y el pase de Viktor Gyökeres, con el objetivo de sumar al delantero de la Selección Argentina este mercado de pases

24 de julio 2026 · 16:56hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Julián Álvarez está en la mira del Arsenal de Inglaterra.

Julián Álvarez está en la mira del Arsenal de Inglaterra.

La novela sobre el futuro de Julián Álvarez se reactivó tras la finalización del Mundial 2026, y un gigante de Inglaterra se sumó a Barcelona en la lucha por el delantero de la Selección Argentina. Se trata de Arsenal, que iría a la carga por la Araña.

Otro equipo que se suma al interés por Julián Álvarez

El vigente campeón de la Premier League y subcampeón de la Champions League pretende sumar al atacante de 26 años a sus filas para la próxima temporada. Según informó The Times, la oferta de los Gunners rondaría los 100 millones de euros junto con el pase de Viktor Gyökeres.

Durante la Copa del Mundo, Julián Álvarez dejó clara su voluntad de irse del Atlético de Madrid. "Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club y con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño", soltó en diálogo con ESPN.

Tras la finalización de la cita máxima el Colchonero le concedió al delantero tres semanas de vacaciones y lo espera el próximo 10 de agosto para retomar los entrenamientos, por lo que su futuro sigue siendo una incógnita.

La Araña, que viene de ser subcampeón del mundo con la Selección Argentina, firmó grandes números desde su llegada a Atlético de Madrid en 2024, y en 106 partidos acumuló 49 goles y repartió 17 asistencias, estadísticas que interesan en clubes como Barcelona y Arsenal.

Arsenal Julián Álvarez Barcelona
Noticias relacionadas
Argentina ya tiene definido a los boxeadores que representarán al país en los Juegos Suramericanos 2026.

Argentina ya definió los representantes del país en los Juegos Suramericanos

Franco Colapinto se refirió al accidente que sufrió en Hungría.

Colapinto lamentó el accidente en Hungría: "No fue un buen día ni un comienzo ideal"

Tomás Etcheverry cayó ante el  kazajo Aleksandr Bublik.

Etcheverry perdió con Bublik y quedó eliminado en las semifinales del ATP 250 de Kitzbühel

El exjugador de Unión Ceferino Díaz, falleció este jueves a los 53 años.

Falleció Ceferino Díaz, exjugador de Unión y referente de Olimpo de Bahía Blanca

Lo último

Unión tiene día y horario para la fecha 2, pero sigue esperando conocer al árbitro

Unión tiene día y horario para la fecha 2, pero sigue esperando conocer al árbitro

La Policía Federal desarticuló una banda narcocriminal: cayeron cinco argentinos y un uruguayo

La Policía Federal desarticuló una banda narcocriminal: cayeron cinco argentinos y un uruguayo

Gimnasia (M) debutó en el Clausura con un triunfo ante Central Córdoba

Gimnasia (M) debutó en el Clausura con un triunfo ante Central Córdoba

Último Momento
Unión tiene día y horario para la fecha 2, pero sigue esperando conocer al árbitro

Unión tiene día y horario para la fecha 2, pero sigue esperando conocer al árbitro

La Policía Federal desarticuló una banda narcocriminal: cayeron cinco argentinos y un uruguayo

La Policía Federal desarticuló una banda narcocriminal: cayeron cinco argentinos y un uruguayo

Gimnasia (M) debutó en el Clausura con un triunfo ante Central Córdoba

Gimnasia (M) debutó en el Clausura con un triunfo ante Central Córdoba

Condenaron a siete años de prisión a la líder de una banda que vendía drogas en Alto Verde y en las cárceles de Las Flores y Coronda

Condenaron a siete años de prisión a la líder de una banda que vendía drogas en Alto Verde y en las cárceles de Las Flores y Coronda

Tensión ganadera: la Sociedad Rural de Santa Fe cuestiona el respaldo al instituto de la carne

Tensión ganadera: la Sociedad Rural de Santa Fe cuestiona el respaldo al instituto de la carne

Ovación
Unión tiene día y horario para la fecha 2, pero sigue esperando conocer al árbitro

Unión tiene día y horario para la fecha 2, pero sigue esperando conocer al árbitro

Fascendini fue presentado en Talleres: ¿por qué Unión no oficializó a Mosqueira?

Fascendini fue presentado en Talleres: ¿por qué Unión no oficializó a Mosqueira?

Gimnasia (M) debutó en el Clausura con un triunfo ante Central Córdoba

Gimnasia (M) debutó en el Clausura con un triunfo ante Central Córdoba

Argentina ya definió los representantes del país en los Juegos Suramericanos

Argentina ya definió los representantes del país en los Juegos Suramericanos

Se pone en marcha el segundo estamento del Torneo Oficial de damas

Se pone en marcha el segundo estamento del Torneo Oficial de damas

Policiales
Barrio Centenario: balearon una casa y hallaron once vainas servidas cerca del lugar donde ayer hubo un homicidio

Barrio Centenario: balearon una casa y hallaron once vainas servidas cerca del lugar donde ayer hubo un homicidio

Aprehenden a delincuentes con un arma de grueso calibre en la costa santafesina: le secuestraron un revólver .357 Magnum

Aprehenden a delincuentes con un arma de grueso calibre en la costa santafesina: le secuestraron un revólver .357 Magnum

Homicidio en Bº Centenario: asesinaron a un hombre a balazos mientras manejaba su auto y viajaba con un amigo

Homicidio en Bº Centenario: asesinaron a un hombre a balazos mientras manejaba su auto y viajaba con un amigo

Escenario
Arranca El Invernal: toda la data para disfrutar tres días en la Estación Belgrano

Arranca El Invernal: toda la data para disfrutar tres días en la Estación Belgrano

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Baruyos de una noche: el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

"Baruyos de una noche": el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición