Di María: "Para mí el Mundial terminó con Inglaterra"

Fideo analizó el desempeño de la Albiceleste en la Copa del Mundo y deseó que Messi y Scaloni continúen en el seleccionado

Después de la derrota de Rosario Central por 2-1 ante Belgrano este jueves en el arranque del Torneo Clausura, Ángel Di María deseó que Lionel Scaloni y Messi continúen en la Selección Argentina y manifestó que para él la Copa del Mundo terminó luego de la victoria por 2-1 ante Inglaterra en la semifinal.

"Haberle ganado a Inglaterra fue una alegría para todo el país. Se notó mucho y me puso feliz. Agradecerles eternamente a todos", señaló Fideo y, sobre cómo vivió el Mundial, agregó: "Sufrí todos los partidos, pero sacaban eso de adentro que terminaba haciendo que se ganen. A veces en las finales te toca, a veces no, esta vez no, pero dejaron la celeste y blanca allá arriba".

Además, añadió que el plantel se merece "más que un aplauso" y explicó: "Lo que se fue logrando y haberle ganado a Inglaterra fue coronar todo eso, para mí terminó ahí el Mundial, le dieron la alegría más grande al país".

También deseó que Lionel Messi siga en la Albiceleste "hasta cuando no quiera" y comentó: "Creo que tiene muchísimos años más. Con 39 demostró que sigue siendo uno de los mejores de la historia y no tiene techo". Y sobre Scaloni puntualizó: "Es la Scaloneta. Ojalá que siga por el bien de todos. Hay una buena generación de chicos. Él sabrá qué quiere, pero ojalá que continúe".