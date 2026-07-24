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Etcheverry perdió con Bublik y quedó eliminado en las semifinales del ATP 250 de Kitzbühel

El tenista argentino cayó en sets corridos 6-3 y 6-4, ante uno de los jugadores más talentosos del circuito

24 de julio 2026 · 15:05hs
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Tomás Etcheverry cayó ante el  kazajo Aleksandr Bublik.

Tomás Etcheverry cayó ante el  kazajo Aleksandr Bublik.

El tenista argentino Tomás Etcheverry (4°) cayó en sets corridos ante el kazajo Aleksandr Bublik (1°) y quedó eliminado en las semifinales del ATP 250 de Kitzbühel.

Etcheverry quedó eliminado en Kitzbühel

Bublik, quien ocupa el undécimo puesto del ranking ATP y que es el principal preclasificado en este torneo, se impuso por 6-3 y 6-4 luego de una hora y 25 minutos de juego.

Al kazajo, que es uno de los jugadores más talentosos del circuito, le alcanzó con un quiebre en cada set para quedarse con la victoria. Etcheverry, por su parte, solo dispuso de una oportunidad para romper el servicio de su oponente y no pudo aprovecharla.

Pese a la derrota, Etcheverry tuvo una gran actuación en el torneo que se juega en tierras austríacas, donde previamente había derrotado al local Jurij Rodionov y al peruano Ignacio Buse (5°), uno de los jugadores con mayor crecimiento en este 2026.

El rival de Bublik en la final será el francés Quentin Halys, quien derrotó al alemán Yannick Hanfmann con parciales de 6-4 y 7-6(2). De esta manera, el kazajo irá en busca de su décimo título ATP y el segundo en lo que va del año, ya que en enero se coronó en Hong Kong. Además, irá por el bicampeonato en Kitzbühel, donde levantó el trofeo el año pasado.

Burruchaga quiere meterse en las semis de Estoril

El otro argentino que juega este viernes es Román Andrés Burruchaga, quien disputa su encuentro correspondiente a los cuartos de final del ATP 250 de Estoril, en Portugal. Burruchaga, que en este 2026 busca meterse en el top 50 del ranking ATP, se enfrenta con el belga Alexander Blockx (4°).

En su camino hacia los cuartos de final, el argentino derrotó al suizo Stan Wawrinka, que jugó el último torneo de su carrera sobre polvo de ladrillo, y al portugués Nuno Borges (5°).

Etcheverry Bublik semifinales
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