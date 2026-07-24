Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Falleció Ceferino Díaz, exjugador de Unión y referente de Olimpo de Bahía Blanca

El exmediocampista de Unión falleció este viernes a los 53 años. Fue ídolo en el equipo bahiense con el cual ascendió a Primera División

24 de julio 2026 · 14:48hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
El exjugador de Unión Ceferino Díaz

El exjugador de Unión Ceferino Díaz, falleció este jueves a los 53 años.

El fútbol argentino esta de luto: Ceferino Díaz, exfutbolista de Unión y uno de los grandes referentes del histórico ascenso de Olimpo de Bahía Blanca a Primera División en 2001, murió este jueves a los 53 años. Con la camiseta rojiblanca, disputó 22 partidos y marcó un gol en la temporada 2003/2004 cuando el Tate jugaba en la B Nacional.

Falleció Ceferino Díaz

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el mediocampista fue uno de los primeros capitanes de Gustavo Alfaro durante el ciclo del entrenador en el conjunto aurinegro y se transformó en una pieza fundamental de uno de los equipos más importantes de la historia de la institución.

Díaz quedó especialmente grabado en la memoria de los hinchas de Olimpo por su actuación en la jornada que terminó de asegurar el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

El volante convirtió dos goles en la goleada por 4 a 0 frente a Instituto de Córdoba, resultado que selló la conquista del Torneo Nacional B 2001/02 y permitió que el club bahiense alcanzara la Primera División por primera vez en su historia.

Aquel Olimpo conducido por Alfaro marcó una época y Díaz fue uno de sus referentes dentro del vestuario y en el campo de juego, tanto por su experiencia como por su ascendencia sobre el resto del plantel.

Nacido en Juan N. Fernández, localidad perteneciente al partido bonaerense de Necochea, desarrolló una extensa trayectoria como futbolista profesional que se prolongó durante más de dos décadas.

Además de su recorrido por diferentes instituciones del fútbol argentino, Díaz tuvo una experiencia internacional con la camiseta de Deportivo Quito de Ecuador, antes de continuar su carrera en el país.

Sin embargo, su nombre quedó inevitablemente asociado a Olimpo y a aquella campaña que cambió definitivamente la historia deportiva de la institución.

Tras conocerse su fallecimiento, diferentes clubes e instituciones vinculadas al fútbol de Bahía Blanca y del sur de la provincia de Buenos Aires expresaron sus condolencias y recordaron la trayectoria del exmediocampista.

Unión Olimpo Díaz
Noticias relacionadas
las inhibiciones golpean a union: los juveniles salen al rescate en el debut ante platense

Las inhibiciones golpean a Unión: los juveniles salen al rescate en el debut ante Platense

Unión visita a Platense y Madelón no podrá disponer de los refuerzos.

Madelón armó los 11 de Unión sin los refuerzos y con una baja para visitar a Platense

Juan de Dios Pintado firmó su contrato con Unión.

Unión oficializó la llegada de Juan de Dios Pintado

Luis Spahn habló sobre la delicada situación que atraviesa Unión.

Unión sigue inhibido y Luis Spahn habló sobre la situación que atraviesa el club

Lo último

Señalan que El Niño ya se activó en la región y podría convertirse en uno de los más fuertes de los últimos 70 años

Señalan que El Niño ya se activó en la región y podría convertirse en uno de los más fuertes de los últimos 70 años

Etcheverry perdió con Bublik y quedó eliminado en las semifinales del ATP 250 de Kitzbühel

Etcheverry perdió con Bublik y quedó eliminado en las semifinales del ATP 250 de Kitzbühel

Falleció Ceferino Díaz, exjugador de Unión y referente de Olimpo de Bahía Blanca

Falleció Ceferino Díaz, exjugador de Unión y referente de Olimpo de Bahía Blanca

Último Momento
Señalan que El Niño ya se activó en la región y podría convertirse en uno de los más fuertes de los últimos 70 años

Señalan que El Niño ya se activó en la región y podría convertirse en uno de los más fuertes de los últimos 70 años

Etcheverry perdió con Bublik y quedó eliminado en las semifinales del ATP 250 de Kitzbühel

Etcheverry perdió con Bublik y quedó eliminado en las semifinales del ATP 250 de Kitzbühel

Falleció Ceferino Díaz, exjugador de Unión y referente de Olimpo de Bahía Blanca

Falleció Ceferino Díaz, exjugador de Unión y referente de Olimpo de Bahía Blanca

Di María: Para mí el Mundial terminó con Inglaterra

Di María: "Para mí el Mundial terminó con Inglaterra"

La revelación de Paredes sobre el futuro de Messi en la Selección Argentina

La revelación de Paredes sobre el futuro de Messi en la Selección Argentina

Ovación
Fascendini fue presentado en Talleres: ¿por qué Unión no oficializó a Mosqueira?

Fascendini fue presentado en Talleres: ¿por qué Unión no oficializó a Mosqueira?

Colapinto tuvo un viernes para el olvido en Hungría: un despiste frenó su trabajo en la FP2

Colapinto tuvo un viernes para el olvido en Hungría: un despiste frenó su trabajo en la FP2

Santa Fe Rugby y CRAI vuelven a competir en el Torneo del Interior 2026

Santa Fe Rugby y CRAI vuelven a competir en el Torneo del Interior 2026

Copa Santa Fe: un intenso calendario deportivo marcará el último fin de semana de julio

Copa Santa Fe: un intenso calendario deportivo marcará el último fin de semana de julio

Comienza la fecha 19 del Apertura José Luis Burtovoy con los punteros como protagonistas

Comienza la fecha 19 del Apertura José Luis Burtovoy con los punteros como protagonistas

Policiales
Barrio Centenario: balearon una casa y hallaron once vainas servidas cerca del lugar donde ayer hubo un homicidio

Barrio Centenario: balearon una casa y hallaron once vainas servidas cerca del lugar donde ayer hubo un homicidio

Aprehenden a delincuentes con un arma de grueso calibre en la costa santafesina: le secuestraron un revólver .357 Magnum

Aprehenden a delincuentes con un arma de grueso calibre en la costa santafesina: le secuestraron un revólver .357 Magnum

Homicidio en Bº Centenario: asesinaron a un hombre a balazos mientras manejaba su auto y viajaba con un amigo

Homicidio en Bº Centenario: asesinaron a un hombre a balazos mientras manejaba su auto y viajaba con un amigo

Escenario
Arranca El Invernal: toda la data para disfrutar tres días en la Estación Belgrano

Arranca El Invernal: toda la data para disfrutar tres días en la Estación Belgrano

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Baruyos de una noche: el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

"Baruyos de una noche": el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición