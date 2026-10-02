En Entre Ríos, la última "llana" de Rally Argentino

Se disputa la séptima fecha del año del certamen nacional de la especialidad, en este caso en suelo entrerriano, una competencia que tiene asiento en las localidades de Diamante y Valle María.

Inició la recta final de la temporada de Rally Argentino, y la provincia de Entre Ríos es la protagonista. Es que el séptimo capítulo del calendario en curso toma debida relevancia no solo por el momento de la temporada sino porque, también, es la última carrera de tipología de llanura que se va a disputar en el año.

Allí entonces, los especialistas en este terreno tendrán la última chance de mostrarse en esta topografía. Además, se espera que la climatología juegue sus cartas también este fin de semana.

La segunda edición en la historia del “Rally de Diamante y Valle María” -con epicentro en la ciudad mencionada primeramente-, será todo un reto para las tripulaciones en competencia. Pues se propone una competencia con algunos cambios en el itinerario respecto a la del año pasado, lo que obligará a las tripulaciones a hacer algunos ajustes en sus hojas de ruta, más allá del conocimiento que se pueda tener de los tipos de pisos que ofrece esta competencia.

Con todo, una vez más esta prueba ha generado mucho interés, sobre todo en embajadores provinciales que quieren correr ante su público, algo habitual en cada una de las provincias que visita Rally Argentino. Por eso, 33 tripulaciones están inscriptas para esta nueva fecha de la temporada, que se dividen en: nueve en la clase mayor, la RC2; cinco en la RC-MR (Maxi Rally); cuatro en la RC3; cinco en la RC4 y diez en la divisional menor, la RC5.

Sin embargo, las primeras cartas del fin de semana las jugó el clima. Es que con la previsión meteorológica anunciando la alta probabilidad de lluvia durante todo el día de hoy sábado, la primera etapa fue adelantada y se llevó a cabo ayer.

Por lo tanto, con este gran cambio que se decidió a última hora del jueves y con detalles que se ratificaron en la mañana del viernes, se determinó que el comienzo oficial de la carrera se llevaría a cabo en horas del mediodía. De esta manera, sin el shakedown respectivo, todas las tripulaciones salieron de buenas a primeras a disputar los seis tramos que demandó gran parte de la jornada. Pero, por la noche, se definió que se disputaran dos súper especiales.

Cómo está la pelea de punta en el Rally Argentino

A todo esto, y luego de siete pruebas especiales disputadas, el líder de la carrera es el cordobés Federico Villagra, con su Skoda Fabia Rally2. Lo escolta, a tan solo 0,6 segundos, Miguel Baldoni (Skoda). El tercero es el local, Leandro Bonnín (Citroën) a 17 segundos del “Coyote”.

De esta manera, el viernes ya tuvo la disputa de gran parte de la adelantada etapa 1. Hoy sábado será un día en el que el cronograma solo tendrá el “Súper Especial Acceso Sur Diamante”, de 7,45 km. de extensión para cerrar esa estirada primera etapa, con horario de largada a definir aún, siempre y cuando las condiciones meteorológicas permitan disputarlo.