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Colón afronta el tramo decisivo sin juveniles entre sus principales protagonistas

En la recta final de la Primera Nacional, Iván Delfino prioriza experiencia para ir en busca del ascenso y los juveniles en Colón quedan por ahora más atrás

Ovación

Por Ovación

2 de octubre 2026 · 13:35hs
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Colón afronta el tramo decisivo sin juveniles entre sus principales protagonistas

Prensa Colón

Colón entra en la parte más determinante de la Primera Nacional y lo hace con una particularidad que no pasa inadvertida: los jugadores surgidos de sus inferiores quedan un poco relegados en la consideración de Iván Delfino utiliza para afrontar la recta final del campeonato.

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El Sabalero recibirá este sábado, desde las 15, a Estudiantes de Buenos Aires por la fecha 32 de la Zona A, en un partido que adquiere especial relevancia para sus aspiraciones de terminar lo más arriba posible y llegar al Reducido con una mejor posición. Ferro se mantiene firme en la cima y aparece cada vez más lejos, por lo que el objetivo rojinegro pasa por sumar para escalar en la tabla.

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En ese escenario, Delfino viene apostando por futbolistas de mayor recorrido para afrontar los partidos que quedan. La experiencia aparece como la principal herramienta elegida para este momento del torneo, mientras los jugadores formados en casa esperan su oportunidad desde un segundo plano.

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Colón entra en la recta final con poco aporte de las inferiores

La situación no significa que no hayan aparecido juveniles durante el ciclo. Varios chicos tuvieron su posibilidad de subir al plantel profesional, aunque la competencia interna y las necesidades inmediatas fueron reduciendo sus oportunidades. Actualmente, los nombres que aparecen dentro de la consideración son Conrado Ibarra, Tomás Paredes, Zahir Ibarra, Lucas Picech, Valentino Albornoz y Jerónimo Buosi. Sin embargo, ninguno logró transformarse en una pieza habitual del equipo y sus participaciones se dieron de manera esporádica.

La realidad queda expuesta al mirar el momento que atraviesa Colón. En una etapa donde cada punto puede modificar su recorrido en el Reducido, el cuerpo técnico prioriza futbolistas con experiencia por encima de darle continuidad a los proyectos surgidos del club.

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El Sabalero necesita resultados inmediatos y esa urgencia también condiciona las decisiones. Los juveniles siguen formando parte del plantel y aguardan su momento, pero por ahora la búsqueda del ascenso pesa más que la posibilidad de apostar fuerte por los chicos de la casa.

Colón Iván Delfino Estudiantes de Buenos Aires
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