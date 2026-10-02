Francia e Italia protagonizaron un partidazo y repartieron puntos en la Nations League

Sin Kylian Mbappé, el seleccionado francés empató 1-1 ante Italia en el Stade de France. Olise abrió el marcador con un golazo de tiro libre, pero Bastoni igualó para la Azzurra en un segundo tiempo cargado de emociones.

Francia e Italia regalaron un 1-1 vibrante en París, por la tercera fecha de la UEFA Nations League 2026/27. El equipo dirigido por Zinedine Zidane, que no contó con Kylian Mbappé por lesión, tuvo el control durante buena parte del encuentro, aunque la selección italiana encontró respuestas cada vez que pudo salir rápido de contra.

El conjunto francés manejó la posesión durante el primer tiempo, aunque estuvo lejos de mostrar la intensidad y la profundidad que había exhibido durante el Mundial 2026. Sin Mbappé, a Francia le costó encontrar desequilibrio en los metros finales.

Italia, en cambio, se mostró compacta y aprovechó cada espacio para lastimar de contraataque. A los ocho minutos, Moise Kean tuvo una inmejorable oportunidad tras un pase atrás desde la derecha, pero su definición de zurda no encontró el arco.

Sobre el cierre de la primera mitad, Davide Frattesi también estuvo cerca de abrir el marcador. El mediocampista tomó un rebote dentro del área y sacó un potente derechazo que se desvió en Jacquet y terminó en córner.

El empate sin goles al descanso reflejaba mejor lo realizado por Italia que el dominio territorial francés.

Olise apareció y Donnarumma sostuvo a Italia

La historia cambió rápidamente en el complemento. Zidane ajustó algunas piezas y Francia salió decidida a buscar el triunfo.

Primero fue Doué quien exigió a Gianluigi Donnarumma con un remate cruzado. El arquero italiano respondió, dejó un rebote corto y Ousmane Dembélé llegó para intentar aprovecharlo, pero nuevamente apareció el guardameta para evitar el gol.

Poco después, Michael Olise, uno de los mejores jugadores del partido, volvió a poner a prueba a Donnarumma con un remate cruzado que obligó a otra gran intervención.

El gol francés finalmente llegó con una verdadera obra de arte. En un tiro libre, Olise esperó el movimiento de Cherki y sacó un disparo preciso que superó la barrera, pegó en el travesaño y terminó dentro del arco.

Francia había encontrado el 1-0 y parecía tener todo a favor para quedarse con el partido.

Pero Italia no se desordenó.

A los 23 minutos, Bastoni aprovechó un error de Da Cunha, recuperó la pelota en una zona peligrosa y avanzó hasta la medialuna. Ante la salida de Maignan, definió con precisión para establecer el 1-1.

Desde entonces, el partido se transformó en un intercambio permanente de ataques. Donnarumma se convirtió en una de las grandes figuras, mientras que Italia siguió encontrando espacios para contraatacar.

Las oportunidades aparecieron para ambos lados, pero ninguno consiguió marcar el segundo.

El tramo final tuvo todavía más dramatismo con la expulsión de Upamecano, que dejó a Francia con diez jugadores a cinco minutos del cierre. El encuentro terminó abierto, de ida y vuelta y con los dos seleccionados buscando el triunfo hasta el último instante.

Finalmente, Francia e Italia terminaron repartiendo puntos en un empate que dejó emociones de sobra en el Stade de France.

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