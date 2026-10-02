Papelón de Unión que fue goleado y vapuleado por Boca, sumando su tercera caída al hilo

Unión jugó un pésimo partido en el que fue partenaire de Boca. El Tate nunca estuvo en partido y terminó siendo superado de principio a fin

No existieron equivalencias entre Unión y Boca a lo largo de todo el partido. Fue muy dura la derrota que sufrió el Tate, que no compitió en la Bombonera y se fue goleado 3-0, sumando su tercera caída consecutiva.

El primer tiempo se jugó de principio a fin al ritmo que impuso Boca. Terminó siendo un monólogo del equipo local en relación a la posesión del balón.

Así las cosas, Unión corrió siempre detrás de la pelota y en consecuencia no logró progresar en ataque. Apenas un remate muy desviado de Mauro Luna Diale y un disparo de Ignacio Malcorra al primer palo que contuvo Leandro Brey.

En contrapartida, Boca hizo circular todo el tiempo y de un lado a otro la pelota buscando espacios. Llegó con facilidad al área rojiblanca, pero en esos metros finales no tuvo precisión.

De hecho, el gol lo consiguió a los 22' de una pelota quieta. Leandro Paredes ejecutó un tiro libre desde el sector derecho y Lautaro Di Lollo ganó de cabeza para establecer el 1-0. El defensor xeneize le ganó en el salto a Juan Pablo Ludueña.

¡CENTRO DE PAREDES Y GOL DE DI LOLLO! Boca se puso en ventaja 1-0 con este cabezazo del defensor.



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Pudo aumentar el marcador, pero Santiago Ascacíbar dentro del área chica terminó rematando desviado. Y antes Sebastián Villa ejecutó un disparo de media distancia que se fue cerca del caño derecho del arco defendido por Matías Mansilla.

Si bien Boca no generó muchas chances claras para marcar más goles, fue ampliamente superior en el desarrollo del juego y le faltó claridad para resolver en el último tramo de la cancha.

De haber estado más preciso, el Xeneize se hubiese ido a los vestuarios ganando por una diferencia mayor. Unión nunca logró imponer su juego, ni plantarse para pelear el partido.

En el segundo tiempo el Tate sufrió la goleada

Para iniciar el segundo tiempo, Leonardo Madelón dispuso el ingreso de Lucas Menossi en lugar de Joaquín Mosqueira, pero manteniendo el esquema táctico.

Y en esos primeros minutos Boca continuó siendo muy superior y dilapidando chances para aumentar el marcador. En dos ocasiones se lo perdió Ascacíbar y el balón terminó siendo controlado por Matías Mansilla.

Unión no lograba hacer pie y el segundo gol de Boca parecía estar al caer. Pero los minutos pasaban y el Xeneize no lo definía. En ese momento, el Tate se adelantó algunos metros, pero sin generar peligro.

Pasado el cuarto de hora, Madelón modificó el sistema táctico y mandó a la cancha a Marcelo Estigarribia, para la salida de Cuello, pero ni jugando con dos puntas definidos, el Tate lograba acercar al arco rival.

La chance más clara llegó con un centro desde la izquierda de Ignacio Malcorra que terminó cayendo en el techo del arco. Y en los minutos finales, apareció Leonardo Flores para transformar el resultado en goleada.

A los 37' Leandro Lozano apareció por derecha luego de un buen pase de Ascacíbar y metió un centro que cruzó todo el área, por izquierda recibió Flores quien hizo un amague y luego remató de derecha al segundo palo. Un golazo para el 2-0.

¡JUGADÓN DE BOCA Y GOL DE FLORES! El Xeneize puso el 2-0 tras el tanto del flamante juvenil.



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Y el tercero llegaría en tiempo de descuento, otra por vez por intermedio de Flores y una definición calcada por derecha remató al segundo palo, la pelota dio en el caño e ingresó al arco defendido por Mansilla para decretar el 3-0.

¡DOBLETE DE FLORES Y GOLAZO! El delantero de Boca metió el 3-0 para sentenciar el partido ante Unión.



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Durísima derrota de Unión que terminó siendo vapuleado por Boca, no solo en el resultado sino también en el juego, sumando su tercera caída consecutiva que pone en riesgo seriamente la chance de lograr entrar a los playoffs.

Síntesis

Boca: 12-Leandro Brey; 17-Leandro Lozano, 2-Lautaro Di Lollo, 42-Facundo Herrera, 3-Lautaro Blanco; 25-Santiago Ascacíbar, 5-Leandro Paredes, 18-Milton Delgado; 20-Alan Velasco; 22-Sebastián Villa, 16-Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Unión: 21-Matías Mansilla; 15-Juan de Dios Pintado, 4-Matías Rocha, 26-Juan Pablo Ludueña, 18-Lucas Ayala; 20-Julián Palacios, 17-Joaquín Mosqueira, 10-Ignacio Malcorra, 22-Brahian Cuello; 11-Mauro Luna Diale, 25-Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Goles: PT 22' Lautaro Di Lollo (B), ST 37' Leonel Flores (B), 47' Leonel Flores (B).

Cambios: ST 0' Lucas Menossi x Mosqueira (U), 15' Ener Valencia x Merentiel (B), Carlos Palacios x Velasco (B), Leonel Flores x Villa (B), 18' Marcelo Estigarribia x Cuello (U), 27' Eric Ramírez x Palacios (U), Bruno Pittón x Ayala (U), 39' Ángel Romero x Ascacíbar (B), 40' Williams Alarcón x Paredes (B).

Amonestados: Malcorra, Mosqueira, Tarragona, Luna Diale. Ayala (U), Paredes, Herrera (B).

Árbitro: Sebastián Martínez.

Estadio: Alberto J. Armando.