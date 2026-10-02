Madryn dio el golpe en Caballito, venció a Ferro y se escapó de Colón Deportivo Madryn le ganó al líder Ferro por 2-0 en Caballito, y le sacó cinco puntos a Colón en la pelea por llegar bien posicionado al Reducido. 2 de octubre 2026 · 21:47hs

Deportivo Madryn

En un partido de desarrollo vibrante y con un segundo tiempo cargado de incidencias, Deportivo Madryn logró un triunfazo como visitante al vencer a Ferro Carril Oeste en el Estadio Arquitecto Etcheverry. El conjunto conducido por Luis García aprovechó los momentos clave del encuentro, golpeó en el tramo final y se terminó llevando los tres puntos gracias a los goles de Ezequiel Montagna y Juan Peinipil.

La historia comenzó a inclinarse en el complemento. A los 17 minutos de la segunda etapa, el defensor verde Gustavo Canto vio la tarjeta roja y dejó al equipo local con diez hombres. Pese a la inferioridad numérica, Ferro tuvo una oportunidad inmejorable para ponerse en ventaja a los 20 minutos tras un penal sancionado a favor, pero Emanuel Dening malogró la ejecución ante la presencia de Yair Bonnin.

Deportivo Madryn no perdonó las concesiones del dueño de casa. Con los cambios metidos por García desde el banco, la visita encontró la frescura necesaria para romper el cero. A los 30 minutos, Ezequiel Montagna —que había ingresado poco antes— puso el 1-0. Ya en tiempo de adición, a los 46 minutos, otro de los ingresados, Juan Peinipil, sentenció el marcador decretando el 2-0 definitivo. Síntesis del partido entre Ferro y Deportivo Madryn Ferro (0): Fernando Monetti; Nazareno Kihm, Juan Orellana, Gustavo Canto, Emiliano Ozuna; Felipe Obradovich, Matías Kabalin, Enzo Hoyos; Nicolás Reniero, Ángel González y Emanuel Dening. DT: Juan Sara. Deportivo Madryn (2): Yair Bonnin; Julián Cosi, Facundo Giacopuzzi, Claudio Corvalán, Lucas Diarte; Marcelo Meli, Federico Recalde, Nazareno Solís; Leonardo Marinucci, Camilo Machado y Luis Silba. DT: Luis García. Goles: ST 30m Ezequiel Montagna (DM) y 46m Juan Peinipil (DM). Cambios: ST 8m Álvaro Dionisio x Julián Cosi (DM), 19m Misael Tarón x Nicolás Reniero (FCO), 25m Ezequiel Montagna x Leonardo Marinucci (DM) y Juan Peinipil x Marcelo Meli (DM), 28m Laureano Marra x Ángel González (FCO) y Franco García x Emanuel Dening (FCO), 32m Gonzalo Castellani x Matías Kabalin (FCO) y Jonathan Menéndez x Enzo Hoyos (FCO), 44m Alejandro Gutiérrez Arango x Facundo Giacopuzzi (DM) y Diego Martínez x Luis Silba (DM). Amonestados: Gustavo Canto, Misael Tarón, Fernando Monetti y Laureano Marra (FCO); Nazareno Solís, Álvaro Dionisio y Leonardo Marinucci (DM). Incidencias: ST 17m expulsado Gustavo Canto (FCO). ST 20m Emanuel Dening erró un penal (FCO). Árbitro: Nahuel Viñas. Estadio: Arquitecto Etcheverry.