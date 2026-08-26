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Así quedaron los cruces de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Con el triunfo de Independiente del Valle se definieron los partidos de cuartos de final de la Copa Libertadores

Ovación

Por Ovación

26 de agosto 2026 · 14:58hs
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Así quedaron los cruces de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Independiente del Valle le ganó de local a Deportes Tolima por 3 a 1 y como en la ida en Colombia se había impuesto por 1 a 0, sacó el boleto para los cuartos de final de la Copa Libertadores; de esta manera las llaves quedaron completas y definidas.

En camino hay cuatro equipos brasileros, dos argentinos y dos ecuatorianos:

Brasil:

Corinthians.

Flamengo.

Palmeiras.

Fluminense.

Argentina:

Estudiantes.

Platense.

Ecuador:

Independiente del Valle.

Liga de Quito.

Así quedaron los cruces de los cuartos de final de la Copa Libertadores

El partido entre Independiente del Valle y Deportes Tolima fue reprogramado por el terremoto que sufrió Colombia el lunes 10 de agosto (que también afectó al encuentro entre Independiente Santa Fe y River, por Copa Sudamericana) y es por eso que recién ayer se pudo disputar la vuelta donde clasificó el equipo ecuatoriano.

Fue así que se definieron los ocho equipos que serán protagonistas de los cuartos de final de la Copa Libertadores:

  • Estudiantes de La Plata - Corinthians.
  • Flamengo - Independiente del Valle.
  • Liga de Quito - Palmeiras.
  • Platense - Fluminense.

Los partidos de cuartos de final se disputarán dentro de dos semanas, por lo que los equipos tendrán tiempo para diseñar sus estrategias mientras continúan con sus compromisos en las ligas locales.

En ese plano, el Pincha jugará de local el lunes 31 de agosto desde las 19 contra Newell's por la séptima fecha del Torneo Clausura mientras que el Calamar hará lo propio el mismo día y en el mismo horario contra Defensa y Justicia, pero en condición de visitante.

El cronograma de los cuartos de final por la Copa Libertadores

La CONMEBOL informó que los encuentros de ida se disputarán entre el martes 8 y el jueves 10 de septiembre, mientras que los partidos de vuelta se jugarán entre el martes 15 y el jueves 17.

No obstante, aún no se dio a conocer la programación completa, algo que se espera para los próximos días.

Libertadores Estudiantes Platense
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