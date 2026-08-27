Estudiantes de seis escuelas de Santa Fe plasmarán en murales reflexiones sobre salud mental y entornos digitales

La iniciativa se desarrolla en el marco del programa “De esto sí se habla”, impulsado desde el Concejo Municipal por la concejala Cecilia Battistutti. En esta instancia, se busca promover el protagonismo adolescente y llevar al espacio público mensajes sobre el cuidado, los vínculos y el uso responsable de la tecnología.

En el marco de la edición 2026 de “De esto sí se habla” sobre Salud Mental Adolescente, estudiantes de seis escuelas secundarias de la ciudad participan de la creación de murales colectivos con la Secretaría de Cultura y Medios de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Las producciones artísticas buscan convertir las reflexiones de los adolescentes sobre salud mental y entornos digitales en mensajes que ocuparán distintos espacios públicos de Santa Fe.

Este año, a partir de la consigna “Salud mental en entornos digitales”, el programa propone que los estudiantes puedan pensar colectivamente cómo se vinculan con las redes sociales y las plataformas digitales, los beneficios de su utilización y también los riesgos asociados a la hiperconectividad, los trastornos del sueño y las apuestas online, entre otras problemáticas.

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La nueva instancia del programa fue presentada este miércoles en la Escuela “Dante Alighieri” Unione e Benevolenza, con la participación del presidente del Concejo Municipal, Sergio “Checho” Basile y la concejala impulsora de la iniciativa, Cecilia Battistutti. También asistieron el vicepresidente de Lotería Santa Fe, Daniel Di Lena; la secretaria General del Ministerio de Educación de la provincia, María Martín; y la secretaria de Cultura y Medios de la Universidad Nacional del Litoral, Lucila Reyna.

“Lo que intentamos es que ellos conozcan cuáles son los riesgos a los que están expuestos, pero también todas las cosas maravillosas que un buen uso de los elementos digitales permite y el impacto que esto tiene en la salud mental”, explicó Battistutti.

Del debate al espacio público

Los seis murales surgieron a partir de encuentros de trabajo entre estudiantes y promotores de la Dirección de Cultura de la UNL. A partir de las palabras, ideas y reflexiones que aparecieron durante los debates, cada escuela construyó una expresión artística que luego será plasmada en un mural e instalada en distintos puntos de la ciudad.

La propuesta visual fue pensada con la lógica de la publicidad callejera, con imágenes contundentes, visibles y de lectura rápida. Las seis piezas fueron concebidas como un sistema común que integra color, una propuesta tipográfica y una imagen o ícono para transmitir mensajes vinculados al cuidado de la salud mental y al vínculo con la tecnología.

Entre las frases elegidas para las distintas producciones aparecen “Desconectar”, “Autocontrol”, “La mentalidad es todo”, “Apagá el celu” y “No te rindas”, que sintetizan parte de las reflexiones construidas por los estudiantes durante el proceso.

“Los chicos se enganchan mucho a través de la expresión cultural. Muchos nos decían que no sabían que les gustaba tanto dibujar o pintar. Poder desdramatizar y abordar problemas tan complejos desde lo lúdico y desde lo creativo es muy importante”, señaló Battistutti.

Socios estratégicos

Desde Lotería Santa Fe, Daniel Di Lena valoró el acompañamiento al programa por segundo año consecutivo y remarcó la importancia de abordar las apuestas online. En ese sentido, señaló que “uno de cada cuatro adolescentes entre 12 y 17 años ha reconocido apostar en casinos ilegales en línea” y sostuvo que resulta fundamental generar espacios donde los propios jóvenes puedan hablar sobre estas problemáticas.

Por su parte, desde el ministerio de Educación, María Martín destacó la necesidad de construir herramientas para un uso “responsable, crítico y seguro” de la tecnología. “El mundo digital es un mundo que vivimos los adultos, pero que también viven los jóvenes y que requiere pensar herramientas críticas de análisis”, afirmó.

La funcionaria provincial remarcó además el rol de la escuela como espacio para acompañar estos procesos y generar herramientas que permitan abordar una realidad que “llegó para quedarse”.

Desde la UNL, Lucila Reyna destacó el valor de la cultura como herramienta para abordar problemáticas complejas. “La expresión artística es fundamental y es parte del desarrollo humano”, sostuvo, y valoró especialmente la construcción colectiva que propone la iniciativa.

“Para nosotros ocupar el espacio público es fundamental. Creo que las y los jóvenes deben volver al espacio público y estos murales van a ocupar ese rol”, agregó.

Todo el programa

La edición 2026 de “De esto sí se habla” se desarrolla entre mayo y septiembre y alcanza a estudiantes de seis instituciones educativas de la ciudad. Se trata de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada N° 8034 "La Salle Jobson”, la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Nº 331 “Almirante Guillermo Brown” y la Escuela Normal Superior y Superior de Comercio Nº 46 “Domingo Guzmán Silva”. También participan la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 478 “Dr. Nicolás Avellaneda”, la Escuela Técnica Particular Incorporada Nº 2056 “Monseñor Carlos Macagno” y la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada N º 3083 “Dante Alighieri”.

Todo concluirá el 29 de septiembre con una jornada de cierre en la que se estrenarán las producciones audiovisuales realizadas por los propios estudiantes y se desarrollará un taller sobre bienestar digital y ciudadanía en entornos virtuales a cargo de Faro Digital.

La actividad se realizará en el marco de las acciones por el Día Municipal de la Salud Mental Adolescente, instituido por la Ordenanza N.º 13.037 y conmemorado cada 27 de septiembre.

Como parte de esta edición, que se inscribe también en el Programa de Educación Digital del Ministerio de Educación de la provincia, se encuentra disponible el sitio web www.deestosisehabla.com.ar. Desde el sitio se puede acceder a los contenidos de la edición 2025, además de herramientas, guías y recursos para seguir fortaleciendo la construcción comunitaria de la salud mental.