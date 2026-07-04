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En un partido de hacha y tiza, Francia doblegó a Paraguay y avanzó a los cuartos de final

Francia superó por 1-0 a Paraguay en un partido cargado de tensión y también está en los cuartos de final del Mundial

4 de julio 2026 · 20:14hs
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En un partido de hacha y tiza, Francia doblegó a Paraguay y avanzó a los cuartos de final

La Selección de Francia venció a Paraguay por la mínima y se enfrentará a Marruecos en los cuartos de final de la Copa Mundial 2026, disputada en Estados Unidos, Canadá y México.

El gol del triunfo se lo dio Kylian Mbappé mediante los 12 pasos luego de un penal hecho por diego Gómez hacia Désiré Doué.

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