En un partido de hacha y tiza, Francia doblegó a Paraguay y avanzó a los cuartos de final

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La prueba del fraude millonario que se investiga en Nelson: el plazo fijo que seducía con un 85% anual y terminó atrapando a los ahorristas

Varias bajas de peso entre los convocados de Colón para visitar a Deportivo Madryn