Ciudad Bolívar venció a Godoy Cruz y pasó a Colón en la tabla de la zona A

Ciudad Bolívar derrotó 3-1 a Godoy Cruz por la fecha 19 de la zona A de la Primera Nacional y quedó tercero de manera transitoria

La 19ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional comenzó a mover el tablero antes de que Colón salga a la cancha. Los resultados de este sábado no pasaron inadvertidos para el Sabalero, que este domingo tendrá un compromiso exigente frente a Deportivo Madryn con la obligación de responder. El primero en golpear fue Ciudad Bolívar.

En condición de local, se impuso por 3-1 sobre Godoy Cruz y llegó a los 30 puntos, una cifra que le permitió superar momentáneamente al equipo de Ezequiel Medrán y quedarse con el tercer puesto de la tabla.

El triunfo del conjunto bonaerense le agrega presión a Colón, que ahora está obligado a sumar en su visita al sur del país si pretende recuperar terreno y no perderle pisada a los equipos que pelean en la parte alta de la zona.

Pero no fue la única novedad de la jornada. En otro de los encuentros del sábado, Almirante Brown derrotó 1-0 a Los Andes y alcanzó la línea del Rojinegro, dejando aún más ajustada la lucha por los puestos de clasificación.

La tabla de la zona A de la Primera Nacional