Uno Santa Fe | Unión | Talleres

Las pibas de Unión sumaron un valioso punto en Córdoba ante Talleres

Unión empató de visitante ante Talleres 0-0 por la fecha 12 de la Primera División femenina de AFA y cortó la malaria de cinco derrotas en fila

Ovación

Por Ovación

4 de julio 2026 · 16:56hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Las pibas de Unión sumaron un valioso punto en Córdoba ante Talleres

Prensa Unión

Después de varias fechas sin poder sumar, el plantel femenino de Unión encontró un pequeño respiro en Córdoba. Por la 12ª jornada del Torneo de Primera División, las Tatengas igualaron 0-0 frente a Talleres y se llevaron un punto que, más allá de la tabla, puede tener un valor importante desde lo anímico.

El conjunto santafesino logró cortar una serie de cinco derrotas consecutivas en un campeonato que viene representando una exigencia muy alta desde su regreso a la máxima categoría del fútbol femenino argentino.

• LEER MÁS: Unión aguarda la plata por Profini para descomprimir el delicado presente financiero

Si bien el empate no modifica demasiado su ubicación en las posiciones, ya que Unión continúa en el fondo y todavía no pudo conseguir su primera victoria, el resultado aparece como un paso adelante en medio de un contexto complicado. En una cancha siempre difícil y frente a un rival que buscó imponer condiciones, las dirigidas por el cuerpo técnico rojiblanco mostraron mayor solidez defensiva y consiguieron mantener el arco en cero, un aspecto que también puede servir como base para lo que resta del torneo.

El desafío para Unión sigue siendo grande. La adaptación al ritmo y al nivel de la Primera División demanda un proceso que, por momentos, se hace sentir dentro de la cancha. Sin embargo, el empate conseguido en Córdoba permite recuperar confianza y encarar las próximas fechas con otra expectativa.

La formación de Unión

Talleres femenino
Noticias relacionadas
susto en union: maizon rodriguez se accidento cuando viajaba hacia uruguay

Susto en Unión: Maizon Rodríguez se accidentó cuando viajaba hacia Uruguay

quien es el uruguayo que esta en los planes de madelon en union

Quién es el uruguayo que está en los planes de Madelón en Unión

union cerro una semana complicada de pretemporada con un amistoso interno

Unión cerró una semana complicada de pretemporada con un amistoso interno

la dirigencia de union le abono el aguinaldo a los empleados y apago otro foco de tension

La dirigencia de Unión le abonó el aguinaldo a los empleados y apagó otro foco de tensión

Lo último

La Selección Argentina entrenó bajo techo por una fuerte tormenta pensando en Egipto

La Selección Argentina entrenó bajo techo por una fuerte tormenta pensando en Egipto

Zverev derrotó a Giron y avanzó a los octavos de final en Wimbledon

Zverev derrotó a Giron y avanzó a los octavos de final en Wimbledon

La actividad económica de Santa Fe cayó 1,3% en abril

La actividad económica de Santa Fe cayó 1,3% en abril

Último Momento
La Selección Argentina entrenó bajo techo por una fuerte tormenta pensando en Egipto

La Selección Argentina entrenó bajo techo por una fuerte tormenta pensando en Egipto

Zverev derrotó a Giron y avanzó a los octavos de final en Wimbledon

Zverev derrotó a Giron y avanzó a los octavos de final en Wimbledon

La actividad económica de Santa Fe cayó 1,3% en abril

La actividad económica de Santa Fe cayó 1,3% en abril

Las pibas de Unión sumaron un valioso punto en Córdoba ante Talleres

Las pibas de Unión sumaron un valioso punto en Córdoba ante Talleres

Fuerte choque entre un colectivo de un tour de compras y un camión en Sauce Viejo: investigan si el chofer miraba el partido de Argentina

Fuerte choque entre un colectivo de un tour de compras y un camión en Sauce Viejo: investigan si el chofer miraba el partido de Argentina

Ovación
Las pibas de Unión sumaron un valioso punto en Córdoba ante Talleres

Las pibas de Unión sumaron un valioso punto en Córdoba ante Talleres

La Selección Argentina entrenó bajo techo por una fuerte tormenta pensando en Egipto

La Selección Argentina entrenó bajo techo por una fuerte tormenta pensando en Egipto

¿Con qué rival tendría que jugar la Selección en caso de avanzar a cuartos de final?

¿Con qué rival tendría que jugar la Selección en caso de avanzar a cuartos de final?

Los jugadores de la Selección que terminaron al límite desde lo físico ante Cabo Verde

Los jugadores de la Selección que terminaron al límite desde lo físico ante Cabo Verde

Marruecos goleó a Canadá y se metió en los cuartos de final del Mundial 2026

Marruecos goleó a Canadá y se metió en los cuartos de final del Mundial 2026

Policiales
Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Aprehendieron a siete personas por venta de drogas en Vera: secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Cayó preso el acusado de abusar sexualmente de una mujer durante un robo en una vivienda de barrio Las Lomas

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Drama en el río Colastiné: se hundió una embarcación, tres personas se salvaron y buscan intensamente a un hombre de 62 años

Escenario
Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Caras Extrañas vuelve a Tribus para una noche a puro rock

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa

Con un recital en Santa Fe, Meibel y perfecto combo se despide antes de iniciar una gira por Europa