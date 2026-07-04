Las pibas de Unión sumaron un valioso punto en Córdoba ante Talleres

Unión empató de visitante ante Talleres 0-0 por la fecha 12 de la Primera División femenina de AFA y cortó la malaria de cinco derrotas en fila

Después de varias fechas sin poder sumar, el plantel femenino de Unión encontró un pequeño respiro en Córdoba . Por la 12ª jornada del Torneo de Primera División, las Tatengas igualaron 0-0 frente a Talleres y se llevaron un punto que, más allá de la tabla, puede tener un valor importante desde lo anímico.

El conjunto santafesino logró cortar u na serie de cinco derrotas consecutivas en un campeonato que viene representando una exigencia muy alta desde su regreso a la máxima categoría del fútbol femenino argentino.

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Si bien el empate no modifica demasiado su ubicación en las posiciones, ya que Unión continúa en el fondo y todavía no pudo conseguir su primera victoria, el resultado aparece como un paso adelante en medio de un contexto complicado. En una cancha siempre difícil y frente a un rival que buscó imponer condiciones, las dirigidas por el cuerpo técnico rojiblanco mostraron mayor solidez defensiva y consiguieron mantener el arco en cero, un aspecto que también puede servir como base para lo que resta del torneo.

El desafío para Unión sigue siendo grande. La adaptación al ritmo y al nivel de la Primera División demanda un proceso que, por momentos, se hace sentir dentro de la cancha. Sin embargo, el empate conseguido en Córdoba permite recuperar confianza y encarar las próximas fechas con otra expectativa.

La formación de Unión