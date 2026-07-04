Los Pumas perdieron con Escocia en el arranque del Nations Championship

Por la primera fecha del Nations Championship, Los Pumas cayeron ante Escocia por 47-38 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El equipo dirigido por Felipe Contepomi regresaba al país con el objetivo de iniciar con el pie derecho su participación en la flamante competencia y repetir los buenos resultados obtenidos durante 2025.

Ambos seleccionados volvían a verse las caras tras la ventana de noviembre, en la que el conjunto argentino remontó un 0-21 para imponerse por 33-24 en el Murrayfield Stadium de Edimburgo. El encuentro marcó, además, los 100 caps de Matías Alemanno con la camiseta argentina, convirtiéndose en el quinto jugador centenario en la historia de Los Pumas.

En un entretenido primer tiempo, Los Pumas saltaron al campo de juego decididos a imponer condiciones y hacer valer la localía. El conjunto argentino monopolizó la posesión durante los primeros minutos, aunque sus avances chocaron con la sólida defensa escocesa. Sin embargo, la insistencia tuvo premio y, a los 6 minutos, tras imponerse en el line-out y avanzar con el maul, Joaquín Oviedo tomó la pelota y se zambulló en el ingoal para apoyar el primer try de la tarde.

A partir de entonces, el equipo del Cardo comenzó a elevar su producción y, de manera gradual, trasladó el juego al campo argentino. Así, los dirigidos por Gregor Townsend aprovecharon una desatención de la defensa albiceleste para que su capitán, Sione Tuipulotu, apoye sin oposición por el sector izquierdo a los 17 minutos. La visita ratificó su dominio apenas cinco minutos más tarde, cuando una gran acción de Kyle Rowe generó el espacio para que Pierre Schoeman marque el segundo try de su equipo.

El encuentro ingresó entonces en un tramo en el que Escocia comenzó a imponerse en los duelos aéreos y a capitalizar las segundas pelotas. Pese a ello, Los Pumas respondieron con la precisión del tucumano Tomás Albornoz, quien a los 33 minutos descontó mediante un penal. A pesar de esa reacción, el conjunto británico volvió a encontrar los caminos para ampliar la diferencia: a cinco minutos del descanso, Rory Hutchinson apoyó un nuevo try luego de un veloz contraataque. Ya con el tiempo cumplido, la visita volvió a amenazar con aumentar la ventaja, aunque la defensa argentina logró sostenerse y evitó una nueva conquista. De esta manera, la primera mitad se cerró con Escocia al frente por 19-10.

Un intenso segundo tiempo entre Los Pumas y Escocia

Los Pumas salieron al complemento decididos a revertir la imagen y, apenas a los 2 minutos, un magistral pase con el pie de Santiago Carreras habilitó a Rodrigo Isgró, quien penetró por el sector izquierdo de la defensa escocesa para apoyar el try que volvió a poner a su equipo en partido. Motivados por la conquista, los dirigidos por Felipe Contepomi continuaron yendo al frente. Sin embargo, Escocia volvió a imponer condiciones en el line-out y el maul y a los 11 minutos, llegó a su cuarto try de la tarde por intermedio de Gregor Brown.

El conjunto europeo volvió a aprovechar una pérdida del elenco argentino para lanzar un veloz contraataque que Scott Cummings transformó en try tras una gran triangulación colectiva. Lejos de bajar los brazos, Los Pumas descontaron a los 25 minutos luego de imponerse nuevamente con el maul, permitiendo que el recién ingresado Tomás Rapetti apoyara la conquista. Sin embargo, los escoceses respondieron con la misma contundencia y estiraron otra vez la diferencia con dos nuevos tries: a los 28 minutos, por intermedio de Gregor Hiddleston, y a los 33, gracias a una nueva corrida de Kyle Rowe.

El seleccionado argentino no se dio por vencido y, a cuatro minutos del final, respondió con un robo de Lucio Cinti, que recorrió el campo sin oposición para apoyar un nuevo try. Lejos de conformarse, Los Pumas volvieron a ir al frente y, tras una sucesión de pick and go, Agustín Moyano apoyó una nueva conquista para decorar el marcador. Sin embargo, el tiempo no alcanzó para una remontada y Escocia terminó llevándose el triunfo por 47-38.

Los Pumas volverán a la acción el próximo sábado 11 de julio, desde las 16 horas, cuando enfrenten a Gales en el Estadio Bicentenario de San Juan por la segunda fecha del Nations Championship.