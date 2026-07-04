La Selección Argentina entrenó bajo techo por una fuerte tormenta pensando en Egipto

La Selección Argentina comenzó a enfocarse el cruce de octavos de final del Mundial ante Egipto del martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta

La Selección Argentina ya dejó atrás el sufrido triunfo por 3-2 frente a Cabo Verde y comenzó a enfocarse en su próximo desafío mundialista: Egipto , rival al que enfrentará el martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026.

El equipo de Lionel Scaloni llega clasificado, pero también con señales de alerta que obligan a una revisión profunda de cara a la etapa decisiva del torneo.

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La preparación para el choque con Egipto se vio alterada este viernes por una tormenta eléctrica en Miami que obligó a suspender el entrenamiento en el campo de juego y trasladar los trabajos a un gimnasio. El cuerpo técnico decidió liberar luego al plantel y retomará las prácticas mañana, antes del viaje a Atlanta.

#SeleccionMayor Debido a las tormentas eléctricas el plantel albiceleste se vio obligado a trabajar en el gimnasio del Complejo Deportivo de @InterMiamiCF. pic.twitter.com/bPks2xXvEL — Selección Argentina (@Argentina) July 4, 2026

Además de la cuestión táctica, la atención está puesta en el estado físico de varios futbolistas. Facundo Medina terminó el encuentro frente a Cabo Verde con molestias y podría dejar su lugar a Nicolás Tagliafico.

También existen dudas en la mitad de la cancha entre Alexis Mac Allister y Thiago Almada, mientras que la principal incógnita ofensiva pasa por definir quién acompañará a Messi: Lautaro Martínez o Julián Álvarez. Desde ya, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni está monitoreando a varios futbolistas que terminaron el partido con molestias físicas, aunque hasta el momento no se informó de lesiones de gravedad.

Scaloni aprovechará los entrenamientos previos al viaje a Atlanta para evaluar la evolución de los jugadores que arrastran molestias luego del exigente encuentro ante Cabo Verde, que se definió recién en el tiempo suplementario y tuvo una elevada exigencia física para varios integrantes del plantel.

La Selección Argentina piensa en Egipto

Del otro lado estará una selección egipcia liderada por Mohamed Salah, una de las grandes figuras del fútbol mundial y principal referencia de un equipo que buscará dar el golpe en la instancia eliminatoria.

Argentina sigue en carrera, pero el mensaje que dejó Miami es claro: la fase de eliminación directa no admite distracciones. Después de una clasificación conseguida con más sufrimiento del esperado, el campeón sudamericano llega a Atlanta sabiendo que deberá recuperar solidez y precisión para continuar su camino hacia los cuartos de final del Mundial 2026.