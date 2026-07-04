Varias bajas de peso entre los convocados de Colón para visitar a Deportivo Madryn

El plantel de Colón está listo para enfrentar a Deportivo Madryn por la fecha 19 de la zona A de la Primera Nacional, con tres ausencias de peso

Colón dejó atrás la preparación y tiene todo listo. Tras arribar el viernes a Puerto Madryn, el plantel realizó este sábado el último entrenamiento antes del encuentro frente a Deportivo Madryn , que se disputará este domingo, desde las 15, por la 19ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

Como es habitual, Ezequiel Medrán mantuvo el hermetismo y evitó confirmar la formación titular. Sin embargo, el cuerpo técnico sí dio a conocer la lista de convocados para un partido en el que el Sabalero buscará recuperarse después de la caída ante Chaco For Ever.

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La nómina presenta tres ausencias que ya estaban previstas. Federico Rasmussen quedó al margen por suspensión tras alcanzar el límite de amarillas, mientras que Pier Barrios sufrió un desgarro. El otro que no forma parte de la delegación es Ignacio Lago, que fue sometido recientemente a una intervención quirúrgica en una de sus manos y deberá cumplir con la recuperación antes de volver a estar a disposición del entrenador.

Con los convocados definidos y la formación aún bajo llave, el Sabalero espera el duelo ante Deportivo Madryn con la misión de volver a la victoria y empezar la segunda rueda con el pie derecho.

Los convocados de Colón