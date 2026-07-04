Se bajó el telón de la primera ronda del Regional del Litoral

La fecha 9 del Top 10 del Regional del Litoral arrojó la gran victoria de CRAI ante Estudiantes en Paraná y la derrota de Santa Fe Rugby en Sauce Viejo

CRAI se trajo un gran triunfo de Paraná al vencer a CAE por 30 a 25.

En una jornada muy fría se cerró la primera rueda del Top 10 en el Torneo Regional del Litoral y los equipos que representan a la Unión Santafesina de Rugby tuvieron suerte dispar ya que se produjo la caída de Santa Fe Rugby en Sauce Viejo y la victoria de CRAI sobre Estudiantes en la capital entrerriana.

En el segundo nivel se produjo el amplio triunfo de Universitario sobre Provincial, Alma Juniors sobre los matemáticos y la cotizada victoria de CRAR ante Caranchos en Fisherton.

Pasó una nueva jornada en el Top 10 del Regional del Litoral

En el partido más importante de la jornada, disputado en la sección central ubicada en el Parque Urquiza, CRAI se impuso frente a Estudiantes de Paraná por 30 a 25 bajo el control del santafesino Joaquín Zapata. Al cabo del primer tiempo los Gitanos se fueron ganando por 27 a 10 demostrando una buena producción colectiva pero sobre todo individualidades que son para destacar. Concretamente el wing Iñaki Carrera consiguió un hat trick ante el albinegro entrerriano. Consiguió marcar tres ensayos, muchos tackles, un gran despliegue y un gran trabajo del back santafesino, que ya hace varios encuentros viene teniendo buenos rendimientos.

Después de esa buena producción de la parte inicial, que podría haber sido mayor, producto del desperdicio de algunos penales factibles que el apertura visitante desperdició aunque en el complemento, Genaro Giombi marcó los únicos tres puntos de los dirigidos por Charly Matozzo, que evidentemente bajaron el rendimiento producto de muchos factores, pero quien te quita el haberle ganado a uno de los mejores equipos del torneo, que venía puntero y en condición de visitante.

En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby fue derrotado por Old Resian por 35 a 31 bajo el referato del entrerriano Juan Moyano. Los tricolores santafesinos venían arriba en el marcador por 31 a 28, pero ya en tiempo cumplido, iban 41 minutos de juego, llegó el try de Mateo Farías y sumado a la conversión de Guido Candini le terminó dando la victoria a los rosarinos.

Los Gitanos jugaron un gran partido, le ganaron al puntero y en condición de visitante.

Los dirigidos por Ignacio Carballo formaron con: Manuel Cataudela, José Milesi y Tomás García; Joaquín Alonso y Guillermo Botta (h); Andoni Alzugaray, Agustín Trossero y Tomás Longo; Santiago Quirelli y Francisco Ávalos; Agustín Foradini, Santiago Gorla, Marcos Erbetta, Valentín Fernández y Santiago Mendicino. Luego ingresaron: Federico Cescut, Joaquín Correa, Lucas Fertonani, Francisco Duranda, Manuel Iturraspe, Bautista Bejarano, Gerónimo Paya y Juan Cruz Strada.

Por su parte, en Fisherton, Jockey Club de Rosario se impuso a Universitario de Rosario por 27 a 21, mientras que en barrio Las Delicias, con el arbitraje del santafesino Mateo Ciaccio, Duendes superó a Jockey de Venado Tuerto por 38 a 0. En el Parque de la Independencia, Gimnasia y Esgrima le ganó al Paraná Rowing Club por un ajustado 34 a 33.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Estudiantes de Paraná 32, Duendes 30, Santa Fe Rugby 29, Gimnasia y Esgrima 29, CRAI 28, Jockey Club de Rosario 24, Paraná Rowing 20, Old Resian y Universitario de Rosario 18, Jockey de Venado Tuerto 12. En la próxima fecha se medirán Santa Fe Rugby, Gimnasia y Esgrima de Rosario con Old Resian, Estudiantes de Paraná con Paraná Rowing, Duendes con CRAI y Jockey de Rosario con Jockey de Venado Tuerto.

En la octava fecha de la Segunda División, en barrio Las Delicias, Universitario de Santa Fe venció a Provincial de Rosario por 53 a 19, CRAR le ganó a Caranchos por 41 a 13 en Fisherton, y en el polideportivo de la ruta provincial 70, Alma Juniors de Esperanza derrotó a Logaritmo por 34 a 22. Además, La Salle Jobson cayó ante Regatas & Belgrano de San Nicolás por 47 a 33. Este domingo en Santo Tomé, Cha Roga será anfitrión de Los Pampas de Rufino con el control del santafesino Nicolás Barraza.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Logaritmo 34, CRAR 32, Alma Juniors de Esperanza y Universitario de Santa Fe 30, Caranchos y Provincial 26, Tilcara 19, Los Pampas 12, Regatas & Belgrano 11, La Salle Jobson 9, Gimnasia de Pergamino 7 y Cha Roga Club 0. En la próxima fecha se darán los siguientes cruces: La Salle Jobson con Cha Roga, Los Pampas con Tilcara, Gimnasia de Pergamino con Alma Juniors de Esperanza, Logaritmo con Caranchos, CRAR con Universitario de Santa Fe y Provincial con Regatas & Belgrano de San Nicolás.

Síntesis: Estudiantes 25- CRAI 30

Estudiantes: Diego Correa, Francisco Florean y Tomás Bertot; Patricio Ferreras y Lisandro Uranga; Juan Mernes, Felipe Villagrán y Álvaro Ferreyra; Tomás Maiztegui y Sebastián Dorigón; Joaquín Maiztegui, Mateo Santana, Bruno Heit, Justo Arias y Santo Lescano. Entrenador: Pedro Fontanetto. Luego ingresaron: Juan Ricciardi, Emilio Faggi, Santo Lescano, Franco Vartorelli, Tomás Girard, Augusto Giachello.

CRAI: Joaquín Berón, Facundo Garibay, Joaquín Lerche, Mariano Torres y Antonio Carletti; Tomás Schinner, Santiago Carreras y Pablo Ferreyra; Justo González Viescas y Genaro Giombi; Iñaki Carreras, Agustín Giménez, Máximo Torres, Mateo Fauda y Juan Cruz Moretti. Entrenador: Carlos Martín Matozzo. Luego ingresaron: José Canuto, Luciano Simino, Ramiro Ibañez, Juan Sánchez, Emanuel Piermarini, Bautista Lattazi, Tomás Funes y Franco Pierangeli.

Primer tiempo: 5´ try Iñaki Carreras convertido por Giombi, 12´ try Justo Arias convertido por Sebastian Dorigón, 20´ penal Dorigón, 23´ penal Genaro Giombi, 29´ try Iñaki Carreras convertido por Giombi, 33´try Iñaki Carreras, 39´ try Joaquín Lerche.

Segundo tiempo: 5´ try Juan Francisco Florean convertido por Dorigón, 18´ penal Dorigón, 20´ try Juan Bautista Memes, 32´ penal Genaro Giombi.