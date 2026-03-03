Uno Santa Fe | Ovación | Huracán

En un partido sin público, Huracán venció con autoridad a Belgrano

El partido entre Huracán y Belgrano que se jugó a puertas cerradas, terminó con la victoria del Globo por 3-1

3 de marzo 2026 · 21:58hs
Huracán derrotó a Belgrano por 3 a 1 en un partido fundamental por la clasificación en la zona B que se disputó en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026.

Los goles del local fueron convertidos por los delanteros Tahiel Peralta, por duplicado, y Oscar Cortés, mientras que el volante Franco “Mudo” Vázquez descontó con un gran gol, el segundo que convirtió en su vuelta al fútbol argentino.

Con el triunfo, el “Globo”, que tuvo que jugar a puertas cerradas como medida de precaución por derrumbes sufridos en el barrio porteño de Parque Patricios, alcanza la quinta posición del grupo B, con 12 puntos, mientras que el equipo que dirige Ricardo Zielinski es tercero con 15 unidades y habiendo perdido el invicto.

Con el aplazo de la fecha 9 hasta mayo, el próximo partido del equipo que dirige Diego Martínez será recibiendo a River, el jueves 12 de marzo a las 21:30, mientras que el “Pirata” visitará a Estudiantes de Río Cuarto el mismo día, a partir de las 19:15.

El primer gol del partido llegó a los 13 minutos, con una subida desde la derecha hacia el medio de Tahiel Peralta, quien llegó hasta la medialuna del área y metió un remate bajo y cruzado para el 1-0.

El 2-0 fue convertido siete minutos más tarde, con una recuperación alta del colombiano Oscar Cortés, que salió para la pierna izquierda y metió un buen disparo, cargado de potencia, que entró por el palo derecho del arquero Thiago Cardozo.

Cuando iban 11 minutos del segundo tiempo, Peralta recibió sobre la izquierda, enganchó hacia el medio de gran manera y abrió el pie derecho, para colocar su remate contra el poste izquierdo de Cardozo.

En 21 minutos, el “Mudo” Vázquez controló a algunos metros de la medialuna del área, se deshizo de un rival mientras se perfilaba para la pierna zurda y sacudió el arco con un remate muy potente que entró por el ángulo derecho del arquero Hernán Galíndez.

Una falta dentro del área le otorgó un penal al “Pirata” en el sexto minuto de descuento, en el cual el arquero del local se impuso para detener un remate potente sobre su palo derecho, a media altura.

