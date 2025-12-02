Uno Santa Fe | Ovación | Enzo Fernández

Enzo Fernández dio a conocer su sueño con Argentina y palpitó el Mundial 2026

El mediocampista del Chelsea reveló cual es su objetivo con ‘La Albiceleste’ y se expidió acerca de la próxima Copa del Mundo.

Ovación

Por Ovación

2 de diciembre 2025 · 06:51hs
Enzo Fernández dio a conocer su sueño con Argentina y palpitó el Mundial 2026

El mediocampista del Chelsea de Inglaterra Enzo Fernández reveló que “sueña con ser capitán de la Selección argentina” y palpitó el Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

En declaraciones con el medio GiveMeSport, el surgido en las inferiores de River y quien fue fundamental en la Copa del Mundo ganada por la ‘Albiceleste’ en Qatar 2022, habló sobre sus objetivos para el futuro con el combinado nacional.

"A nivel personal, sueño con ser el capitán de Argentina", comenzó el ex ‘Millonario’, Defensa y Justicia y Benfica. Y continuó: "Me sentiría honrado de llevar la cinta, pero no depende de mí. Es una decisión del cuerpo técnico. No sé cuándo sucederá. El tiempo lo dirá", aseguró.

Con el sorteo de la siguiente cita mundialista a la vuelta de la esquina, Enzo Fernández se refirió al evento de selecciones más importantes.

La ambición de Enzo Fernández con la Selección

"Mi mente está puesta en el presente. Haber ganado el Mundial es cosa del pasado y estamos centrados en lo que viene. Sabemos que podría ser el último Mundial de Messi, así que haremos todo lo posible para retener la corona. Es lo que nuestra selección debe hacer. La gente en Argentina es muy apasionada y siempre quiere más", reconoció el volante de 24 años.

La Copa del Mundo pasada, Fernández ingresó como una promesa y terminó siendo determinante en toda la competición. Hoy es una fija en los planes del director técnico de Argentina, Lionel Scaloni, y, salvo imprevistos de ultimo momento, integrará la nómina de futbolistas que disputarán el certamen.

"La actitud y el liderazgo son fundamentales. El grupo es sólido, dentro y fuera del campo. Las sensaciones son positivas", concluyó.

