Erika Yenssen se apresta a afrontar una intensa temporada deportiva

Erika tiene 24 años, estudia la carrera de psicología, representa al Club Libertad de San Jerónimo Norte y para hacer frente a las pruebas internacionales necesita el apoyo y la colaboración de aportes privados y las autoridades gubernamentales. Sucede que se requieren recursos para hacer frente a pasajes aéreos, alimentación y estadía en países extranjeros, entre otras cuestiones.

image.png La nadadora de Libertad de San Jerónimo Norte necesita apoyo privado y gubernamental para afrontar el circuito internacional.

"Luego de lo que fue la Santa Fe-Coronda me tomé unos días de vacaciones, tuve una competencia en Brasil en noviembre, y cuando regresé descansé un poco, y en enero ya comenzamos el año planificando lo que iba a ser esta temporada. La idea es poder hacer alguna fecha del circuito Fina de aguas abiertas. Si bien no está confirmado que se va a hacer, si están definidas que se realizarán algunas pruebas internacionales" comenzó señalando Erika Yenssen a UNO Santa Fe.

La talentosa nadadora de aguas abiertas indicó que "otro de los puntos fue comenzar a conseguir el apoyo económico para poder asistir a esas pruebas. Entonces, a partir de eso reorganizamos el año, poniendo el foco en los entrenamientos".

Agregó que por ahora "tenemos confirmadas Canadá a fines de julio, y que es una carrera de 32 kilómetros, y Capri-Nápoles, en Italia, que ya estoy aceptada y que será en septiembre. Son dos carreras tradicionales, que se hacen todos los años, que se hacen o no por fuera del circuito Fina, con lo cual tenemos el objetivo de estar participando ahí".

image.png Yenssen es entrenada por Cristian Primón, tiene 24 años, y estudia psicología en Paraná.

-¿Como fue el año pasado para vos?

-Tuvimos mucha competencia en comparación a lo que fue el 2020, que fue el año de la pandemia, que no se pudo nadar, y estuve más que nada enfocada en la facultad, sabía que no podía hacer mucho, y el circuito tampoco se estaba haciendo, y se hicieron muy pocas pruebas. Las cuales también fueron difíciles de participar ya que también era complicado de participar por lo económico. Fue bueno el 2022 porque volvimos a hacer la Santa Fe-Coronda, quedé muy contenta con eso, y con como se dió todo.

-¿Que sensaciones después de haber ganado la Santa Fe-Coronda?

-Muy buenas, las mejores, fue reencontrarme otra vez, porque la verdad que después de la pandemia fue difícil volver, mis objetivos ya no se sabían cuales eran, porque me replanteé muchas cosas, lo que quería para mi futuro, ya sea en lo académico como en lo deportivo también. Era difícil entrenar, son muchas horas las que le dedicábamos, y pasar a hacer muy poco, me hizo replantear mucho. Decidí volver a entrenar progresivamente, otra vez motivarme, como lo fue esta prueba, en el cual las cosas salieron como habíamos entrenado. Fue un empujoncito, e hizo darme cuenta que todavía tengo futuro.

-¿Como es un día de entrenamiento tuyo?

-Los lunes, miércoles y viernes tengo gimnasio, arranco a las 6 de la mañana, 6.30 estoy en el gimnasio hasta las 8 menos cuarto. Luego estoy en el agua hasta las 11.30 de la mañana, que es el primer turno. Luego regreso a mi casa, almuerzo, hago una siesta, y entre las cuatro y las seis de la tarde estudio, y a las 18 vuelvo al segundo turno hasta las 20.30 aproximadamente. Me está entrenando Cristian Primón, Adrián Villarreal que es el preparador físico, y mi psicólogo César Palmieri clave en todas estas competencias.

-¿No tener un circuito local de aguas abiertas conspira para el crecimiento de las aguas abiertas?

-Sí por supuesto, por ahí no tener un circuito local hace que más dificil chicos que quieran hacer aguas abiertas, porque a nosotros nos sirve como entrenamiento, para lo que son las competencias del año, son muy pocas lo que tenemos de experiencia en esta especialidad. Sino es en el exterior, acá no podemos nadar por las bajas temperaturas, con lo cual estaría bueno que tengamos un circuito local para poder tener una motivación para los que están empezando y los que ya compiten no perder ritmo deportivo.