Es oficial: la Liga Profesional confirmó días y horarios de las semis del Clausura

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA da a conocer días y horarios en los que se disputarán las Semifinales del Torneo Clausura 2025, donde Boca recibirá a Racing, y Gimnasia hará lo propio ante Estudiantes, en el clásico platense.

19.00 Boca (1A) – Racing (3A)

Lunes 8 de diciembre

17.00 Gimnasia (7B) – Estudiantes (8A)

Las aclaraciones de la Liga Profesional

Cabe destacar que en enero de este año la LPF determinó que la final del Torneo Clausura se jugaría el sábado 13 de diciembre, en horario nocturno. De hecho, antes de iniciarse los Octavos de Final de la actual competencia se recordó que las dos semifinales se disputarían el domingo 7 de diciembre y se volvió a remarcar que la final se realizará el 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero a las 21.00.

Sin embargo, a raíz del pedido de los Organismos de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (en nota que se adjunta en esta comunicación) una de las semifinales programadas inicialmente para este domingo próximo debe cambiarse de día por las medidas precautorias implementadas, con el objetivo de evitar probables incidentes. Esto es debido a los eventos que se llevarán a cabo en la ciudad de La Plata este fin de semana (dos conciertos multitudinarios y una carrera de TC). Por ese motivo, el encuentro entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes de La Plata se jugará el próximo lunes 8 de diciembre a las 17.00.