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Defensores de Belgrano empató con Chaco For Ever y no pudo acercarse a Colón

En uno de los partidos que cerró la fecha 14 de la zona A de la Primera Nacional, Defensores de Belgrano empató 0-0 ante Chaco For Ever

Ovación

Por Ovación

18 de mayo 2026 · 19:33hs
Defensores de Belgrano empató con Chaco For Ever y no pudo acercarse a Colón

Defensores de Belgrano dejó pasar una oportunidad que podía valer mucho más que un simple triunfo. En el cierre de la fecha 14 de la zona A de la Primera Nacional, empató 0-0 ante Chaco For Ever en el estadio Juan Pasquale y no consiguió arrimarse a los puestos de arriba.

El conjunto de Núñez intentó asumir el protagonismo desde el inicio, empujado por la necesidad de sumar de a tres para recortar distancias en una tabla que sigue muy apretada. Sin embargo, le costó encontrar profundidad y chocó muchas veces contra un rival ordenado, que apostó a cerrar espacios y resistir.

El desarrollo fue trabado, con pocas situaciones claras y mucho roce en la mitad de la cancha. Defensores tuvo mayor iniciativa, pero nunca logró transformar ese dominio territorial en peligro real. Con el correr de los minutos, el partido empezó a jugarse más cerca de la tensión que de las áreas.

Para Chaco For Ever, en cambio, el punto terminó teniendo otro valor. El equipo chaqueño llegó golpeado y hundido en el fondo de la tabla, pero logró sostener el cero en una parada complicada y cortar, al menos parcialmente, una racha que lo venía castigando.

Defensores de Belgrano no aprovechó la chance

Con este empate, Defensores alcanzó los 16 puntos y dejó escapar la posibilidad de quedar mucho más cerca de la pelea grande en la zona. Los chaqueños, por su parte, suman ahora ocho unidades y continúan últimos, aunque con la sensación de haber rescatado algo importante fuera de casa.

Defensores de Belgrano Chaco For Ever Primera Nacional
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