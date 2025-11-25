Escándalo en AFA: Barracas Central avanza y podría chocar con el "enemigo" Verón

El “Guapo” clasificó en un clima de tensión entre la AFA de Tapia y Estudiantes de Verón. El cuadro marca un posible cruce en Semifinales.

El avance de Barracas Central a los cuartos de final del Torneo Clausura (tras vencer a Riestra 1-0 en tiempo extra) se da en un contexto de máxima tensión entre la cúpula de la AFA , que preside Claudio "Chiqui" Tapia , y uno de sus principales críticos, Juan Sebastián Verón , presidente de Estudiantes de La Plata .

L a controversia se aceleró tras revelarse que la AFA utilizó un documento falsificado para justificar la amenaza de sanción contra el club platense por el "pasillo de espaldas" a Rosario Central, en protesta por el título de Liga inventado. Verón fue uno de los pocos dirigentes en expresar su descontento públicamente.

El morbo de un posible cruce en Semifinales

El cuadro de Playoffs del Torneo Clausura añade un ingrediente de morbo político. Si bien Estudiantes de La Plata (el club de Verón) y Barracas Central (el equipo del "Chiqui" Tapia) deberán superar sus respectivos cruces, el organigrama establece que ambos equipos se encuentran en lados opuestos del cuadro inferior y podrían enfrentarse en una Semifinal de alto voltaje.

Barracas Central avanzó y ahora espera al ganador de la llave entre Unión y Gimnasia.

Estudiantes de La Plata deberá imponerse en su camino para llegar al cruce contra el ganador de Racing-River, y así alcanzar la potencial semifinal.

De concretarse la llegada de ambos equipos, el enfrentamiento deportivo se transformaría en una batalla política que pondría a prueba la ya fracturada relación entre la AFA y los clubes díscolos. El escándalo del documento trucho aumenta la presión sobre el presidente de la AFA, que no puede disfrutar plenamente del momento deportivo de Barracas Central.