¡Escándalo! Salieron a la luz chats ofensivos contra Messi de exdirectivos de Barcelona

La investigación policial que se abrió en torno a la gestión en Barcelona que presidió Josep María Bartomeu no sólo dejó expuesta la paupérrima administración sino que también algunos episodios muy desagradables, como los detalles íntimos de las conversaciones entre quienes solían tomar las decisiones en la entidad catalana. Entre ellos, se pudieron ver el intercambio de mensajes ofensivos hacia varios jugadores del plantel, pero en particular contra Lionel Messi.

Eso desató la furia de Román Gómez Ponti, por entonces el máximo responsable del área legal del club Barcelona, y allí se generaron las charlas de Whatsapp y los mails con Oscar Grau (CEO del club), los directivos Jordi Moix, Oriol Tomás y David Bellver; Pancho Schroder (director financiero) y Javier Sobrino (director de Estrategia e Innovación), cuyas capturas demuestran la violencia con la que se refieren a Messi, el máximo símbolo de la entidad española.

Ponti se enfureció con Messi durante la pandemia porque no acató la baja de salarios en el plantel y descargó munición pesada: “Barto, de verdad, no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca. El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos, renovaciones, patrocinadores sólo para él. Yo no podré hacerlo nunca, pero a las cifras de su contrato habría que sumar Pinto, la renovación de Suárez, y la de Jordi Alba, o la comisión de renovación de Fati (Rodrigo Messi, ¿agente? Pero si no sabe ni leer y encima llevaba de socio a un traficante de drogas). Y sobre todo el cúmulo de chantajes y desplantes que el club y los que trabajamos hemos sufrido de este enano hormonado que le debe al Barça la vida... Ah. Pero cuando vienen mal dadas (pandemia) recibes el mítico Whatsapp: ‘Presi, bájales el sueldo a los demás, pero a mí y a Luis no nos toques’. Ojalá marche entre la indiferencia de la gente, que es lo peor que le puede pasar (un pesetero más)”, expresó el responsable del área legal del Barsa en ese momento.

Gómez Ponti, según lo fitrado por El Periódico y que es parte de la investigación a exdirigentes, por otra parte le envió al entonces presidente Bartomeu (con copia a Oscar Grau) un extenso correo electrónico en el que plantea reducir la masa salarial del plantel. En un tono que despide mucho enojo, además expresa: “Tampoco sería una mala idea publicar los contratos millonarios del primer equipo para que la gente los pueda repudiar públicamente”.

image.png Se conocieron mensajes desagradables en Barcelona por la salida de Lionel Messi.

"El club debe afrontar bajo tu liderazgo la reducción drástica de la masa salarial del primer equipo de fútbol, y más después de la actitud impresentable, despreciable y repugnante de una plantilla de millonarios malcriados e insensibles que se han negado a pactar con el club las medidas mínimas para asegurar nuestra viabilidad económica, prescindiendo del sufrimiento de la gente”, expresó Gómez Ponti respecto a lo que debía ser la política económica de la institución.

“Muchas veces hemos hecho caso a Leo, no siempre, pero muchas veces, y este contrato sin pandemia era totalmente asumible. Representa el 15% del presupuesto y era correcto teniendo en cuenta todo lo que él genera”, respondió el entonces presidente Bartomeu a uno de sus laderos luego del correo electrónico.

No solo Messi fue víctima de la furia de Gómez Ponti, también Piqué recibió insultos de parte del directivo luego de la goleada en contra ante Bayern Munich: “Hace falta tener pocos escrúpulos y ser un grandísimo hipo de puta”.

Y Sergio Busquets, otro de los referentes del Barcelona, también tuvo su mención por parte del directivo catalán. “Se debería despedir a algunos jugadores, en especial a aquellos que no tienen mercado y no pueden ser traspasados (Busquets puede ser un ejemplo excelente) para despedirlos con una indemnización mínima y olvidarnos que han pasado por el club por insolidarios”, cerró el directivo en conversaciones que pertenecen a la investigación.