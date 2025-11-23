Uno Santa Fe | Ovación | España

España enfrentará al anfitrión Italia en la final de la Copa Davis

La serie final entre España e Italia tendrá lugar a las 11 horas de este domingo.

23 de noviembre 2025 · 00:13hs
España enfrentará al anfitrión Italia en la final de la Copa Davis

España, sin Carlos Álcaraz, le ganó 2-1 a Alemania en la semifinal de la Copa Davis y enfrentará al anfitrión Italia, que venció a su par de Bélgica, en la final del domingo.

Tras lo que fue el inicio del Final 8 el viernes con la eliminación de la Argentina, este sábado se disputaron las semifinales de la Copa Davis con el anfitrión Italia, España y Alemania, tres equipos campeones del mundo, y un solo posible nuevo campeón: Bélgica.

En la primera sesión en el BolognaFiere de la ciudad italiana de Bologna, la selección de España enfrentó a Alemania que venía de ganarle a Argentina en una serie dramática que se definió en el tie break del dobles.

En el primer single, el español Pablo Carreño le ganó al alemán Jan-Lennard Struff por 6-4 y 7(8)-6(6) en dos sets corridos. En el segundo, Alemania empató la serie gracias a su figura Alexander Zverev que venció 7(7)-6(2) y 7(7)-6(5) a Jaume Munar.

Todo se debía definir en el dobles donde, en un partido reñido, la dupla española compuesta por Marcel Granollers y Pedro Martínez terminó ganando el partido en el tercer set. Con un parcial de 6-2, 3-6 y 6-3, los españoles vencieron a los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz.

Italia sacó su diferencia ante Bélgica

En la segunda sesión en Bologna, la anfitriona Italia enfrentó a Bélgica que le había ganado contundentemente a Francia por 2-0.

En el primer single, el italiano Matteo Berrettini venció por 6-3 y 6-3 en dos sets corridos al belga Raphaël Collignon. En el segundo, Flavio Cobolli le ganó 6-3, 6(5)-7(7) y 7(17)-5(15) a Zizou Bergs, liquidando la serie que no tuvo la disputa del dobles entre Simone Bolelli y Andrea Vavassori por Italia y Sander Gillé y Joran Vliegen por Bélgica.

Así, España e Italia se enfrentarán este domingo desde las 11 horas de la Argentina en la final de esta Copa Davis. Los españoles buscarán su séptima conquista mientras que los italianos buscarán la cuarta.

España Italia Copa Davis
