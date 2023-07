España goleó a Zambia y está en octavos de final

Luego de ganarle 3 a 0 a Costa Rica en el debut, La Roja aplastó a Zambia por la segunda fecha del Grupo C, y definirá el primer puesto de los octavos en la última jornada de la fase de grupos ante Japón, que hoy más temprano venció 2-0 a Costa Rica en Dunedin y había goleado 5-0 a Zambia en el debut.

La selección española contó con la vuelta a la titularidad de Putellas, la estrella del Barcelona y dos veces premiada con el The Best de la FIFA, que viene de una grave lesión que le llevó un año de recuperación. Hacía 431 días que Alexia no entraba desde el inicio de un partido del seleccionado y ante Zambia jugó el primer tiempo.

Los goles del equipo de Jorge Vilda fueron convertidos por Tere Abelleira, Jennifer Hermoso (dos) y Alba Redondo (dos), quien reemplazó a Putellas en la segunda mitad.

Jenni Hermoso, otra de las figuras que tiene España, llegó a los 50 goles y 100 partidos con la camiseta de su seleccionado. La número 10 fue elegida como la figura del encuentro.

Frente a 20.983 espectadores, unos 10.000 menos de los que tuvo el encuentro entre Argentina e Italia, en una noche fría en el estadio de Auckland, España dio un show de fútbol y goles y festejó la clasificación.

La Roja, que tiene 17 jugadoras del Barcelona y Real Madrid entre las 23 que integran la lista mundialista, cerrará el grupo frente a Japón el próximo 31 de julio en Wellington. Ambos tienen seis puntos, aunque las españolas sumaron un gol más.