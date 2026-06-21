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España, obligada a reaccionar ante Arabia Saudita para no complicarse en el Mundial 2026

España, que viene de igualar en su debut, enfrentará a Arabia Saudita, que también empató en su estreno. Jugarán desde las 13

Ovación

Por Ovación

21 de junio 2026 · 11:34hs
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España, obligada a reaccionar ante Arabia Saudita para no complicarse en el Mundial 2026

España afrontará este domingo un compromiso clave en el Grupo H cuando se enfrente a Arabia Saudita desde las 13, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Después de un debut decepcionante, la Furia Roja necesita una victoria para acomodarse en la tabla y encaminar su clasificación a la próxima fase.

El encuentro contará con el arbitraje del brasileño Raphael Claus y podrá seguirse por TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

Un estreno que dejó más dudas que certezas

España llegó al Mundial como uno de los candidatos, pero su presentación estuvo lejos de las expectativas. El empate sin goles frente a Cabo Verde encendió algunas alarmas en el equipo dirigido por Luis de la Fuente, que mostró dificultades para generar situaciones claras y no pudo vulnerar a un rival que disputó su primer partido mundialista.

La gran noticia para los españoles pasa por la recuperación de Lamine Yamal. El joven delantero, una de las máximas figuras del seleccionado, dejó atrás las molestias musculares que arrastraba y estaría en condiciones de ser titular en un partido que puede marcar un punto de inflexión en la campaña.

Con todos los equipos del grupo todavía con posibilidades concretas de clasificación, España sabe que un nuevo tropiezo podría dejarlo en una situación incómoda de cara a la última jornada.

Arabia Saudita quiere volver a sorprender

Del otro lado estará una selección saudí que volvió a demostrar que puede competir de igual a igual frente a rivales de jerarquía. En su estreno igualó ante Uruguay y dejó una imagen positiva, incluso generando varias situaciones que pudieron darle la victoria.

El conjunto asiático mantiene la confianza que supo construir desde Qatar 2022, cuando protagonizó una de las mayores sorpresas de la historia reciente al derrotar a la Selección Argentina.

Con un punto en el bolsillo y sin la presión que pesa sobre España, Arabia Saudita intentará aprovechar cualquier espacio para dar otro golpe en la Copa del Mundo y acercarse a una clasificación histórica.

La necesidad es toda española. La ilusión de la sorpresa vuelve a ser saudí. Y en Atlanta se pondrán en juego mucho más que tres puntos.

Probables formaciones de España y Arabia Saudita

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Mike Oyarzabal, Gavi. DT: Luis de la Fuente.

Arabia Saudita: Mohammed Alowais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Alamri, Hassan Altambakti, Moted Al Harbi; Mohammed Abu al Shamat, Mohammed Kanno, Abdullah Alkhaibari, Salem Al Dawsairi; Musab Al Juwayr, Firas Al Breikan. DT: Georgios Donis.

Hora: 13:00.

Árbitro: Raphael Claus (BRA).

Estadio: Atlanta Stadium.

TV: TyC Sports.

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