Estos son los asientos que quedan libres para Colapinto tras la confirmación de Mercedes

La F1 ya va definiendo la grilla para 2026 y se confirmó que George Russell y Kimi Antonelli seguirán en Mercedes. Se acotan las chances para Franco Colapinto

15 de octubre 2025 · 14:45hs
La Fórmula 1 (F1) empieza a definir su grilla para la temporada 2026 y este miércoles se confirmó que George Russell y Kimi Antonelli seguirán en Mercedes, por lo que los asientos para Franco Colapinto son cada vez menos.

La escudería alemana anunció la renovación de ambos pilotos hasta finales del año próximo, poniendo fin a las especulaciones sobre posibles movimientos y asegurando una dupla que combina experiencia y juventud para afrontar la nueva era técnica que se avecina.

Colapinto, con menos margen para estar en la F1 en 2026

Con esta confirmación, Mercedes cierra su capítulo en el mercado de pilotos y deja prácticamente definidos los asientos más codiciados de la grilla. Aun así, todavía quedan algunas butacas sin dueño para 2026, donde una de ellas es en Red Bull para acompañar a Max Verstappen.

A esto se le suman las dos de RB (Visa Cash App RB) y el segundo asiento de Alpine, donde la expectativa gira en torno al futuro de Colapinto. El piloto argentino, actualmente parte del equipo francés, podría mantener su lugar junto a Pierre Gasly, quien renovó su vínculo hasta 2028.

Por otro lado, el resto de las escuderías ya tiene sus alineaciones prácticamente cerradas: McLaren con Lando Norris y Oscar Piastri, Ferrari con Charles Leclerc y Lewis Hamilton, Aston Martin con Fernando Alonso y Lance Stroll, Williams con Alexander Albon y Carlos Sainz y Haas con Oliver Bearman y Esteban Ocon.

Además, lo que hoy se conoce como Sauber pasará al control de Audi, por lo que el nombre del equipo cambiará, pero seguirá con Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto. A las escuderías ya conocidas se sumó Cadillac, que contará con los pilotos Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Pérez.

